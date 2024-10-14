"Ковер" из денег снова нашли у врачей в Хмельницкой области: фото с обыска

При обысках изъяли почти 8 млн гривен и огромные суммы в иностранных валютах

В Хмельницкой области после громкого ареста главы областной МСЭК Татьяны Крупы задержали группу врачей. Они создавали фальшивые медицинские заключения для мужчин призывного возраста за деньги.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины. В состав преступной группы вошли заместитель главы ВЛК при районном ТЦК, а также врач подстанции экстренной медицинской помощи. Злоумышленники помогали мужчинам призывного возраста получить группу инвалидности, чтобы избежать мобилизации на военную службу.

Суммы неправомерной выгоды за "решение вопроса" колебались от 3000 до 8000 долларов.

Во время обысков у фигурантов полицейскими было изъято более 182 тысяч долларов, более 6500 евро, что эквивалентно почти 8 млн гривен, черновые записи и медицинскую документацию, а также мобильные телефоны. Об этом сообщила Хмельницкая областная прокуратура. У одного из подозреваемых деньги в буквальном смысле оперативники выложили на ковер.

Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Ходатайство относительно другого фигуранта дела находится на рассмотрении в суде. Следственные действия по установлению причастности к совершению преступления работников МСЭК продолжаются.

Задержанным сообщили о подозрении ч.3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление влиянием). Если вина будет доказана в суде, арестованным может грозить лишение свободы до восьми лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование ведут следственное управление ГУНП Украины в Хмельницкой области при оперативном сопровождении сотрудников Управления стратегических расследований в Хмельницкой области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, а также Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фоне громкого коррупционного скандала с главой МСЭК в одной из областей Украины начались масштабные проверки работы всех медико-социальных экспертных комиссий и ВЛК.