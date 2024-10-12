Що сталось з сином "мільйонерки" з МСЕК, який очолював Пенсійний фонд Хмельниччини

Торік його зарплатня становила понад 650 тис. грн

Син "мільйонерки" з Хмельницького МСЕК Тетяни Крупи Олександр звільнився з посади начальника Управління Пенсійного фонду області. Заяву він написав за власним бажанням.

Про це повідомляє Суспільне Хмельницький, посилаючись на власні джерела. Зазначається, що звільнено Олександра Крупу від 10 жовтня.

Тимчасово виконуватиме обов'язки начальника Управління Пенсійного фонду Хмельниччини його перша заступниця Марія Квятківська.

Нагадаємо, що 4 жовтня працівники ДБР під час обшуків виявили у керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяни Крупи понад 6 млн доларів. Крупу та її сина Олександра підозрюють у незаконному збагачені. Тетяна Крупа брала участь у схемі з надання ухилянтам від мобілізації фейкової інвалідності.

Що відомо про Олександра Крупу

Він має двох дітей та одружений. У його декларації за 2023 рік є чимало доходів, так, заробітна плата за торік становила понад 657 тис. грн, а інші доходи перетнули 2,5 млн грн. Більшість нерухомості оформлено на дружину, але загалом у родини Круп задекларовано чимало квартир, 25 земельних ділянок, 5 житлових будинків та два — недобудованих, 4 садових (дачних) будинки.

Олександр Крупа також має чотири автомобілі: VOLKSWAGEN TOUAREG 2013 року, AUDI Q7 2016 року, BMW X7 2022 року, AUDI Q8 2021 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, як МСЕК в Україні стала "паперовим пеклом" і які три речі хочуть змінити.