У "Дії" закрили бронювання від мобілізації: чому це зробили

Після запуску електронної процедури стався значний приріст заброньованих

У "Дія" тимчасово закрили бронювання працівників від мобілізації. Це пов'язано з проведенням аудиту заброньованих військовозобовʼязаних.

При пробі зайти у відповідний розділ, з'являється повідомлення про те, що ця функція зараз недоступна. У повідомленні зазначається, що до 15 листопада триває аудит вже заброньованих осіб.

Крім того, зазначається, що "Дія" повідомить про відновлення роботи сервісу. Також громадян закликали стежити за оновленнями.

Нагадаємо, в перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк повідомив, що в Україні проведуть аудит підприємств, визнаних критичними. Водночас він наголошував, що саму процедуру бронювання на час аудиту припиняти не будуть.

Своєю чергою член парламентського комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що рішення Кабінету міністрів щодо проведення аудиту підприємств, визнаних критичними, є обґрунтованим. За його словами, під час бронювання було виявлено ознаки зловживань. Причиною перевірки стало різке зростання кількості заброньованих.