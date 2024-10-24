Через дії міської влади Києва добудова обʼєктів "Аркади" опинилася під загрозою – Щербаков
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Через три роки після підписання Меморандуму про добудову та передачу інвесторам об’єктів збанкрутілого банку "Аркада" міська влада Києва ставить під загрозу його виконання.
Про це в інтервʼю виданню "Апостроф" розповів Віталій Щербаков, інвестор та голова створеного на виконання Меморандуму колегіального органу – Дирекції з добудови.
За словами Щербакова, Меморандумом визначено джерело фінансування дефіциту на побудову обʼєктів "Аркади". Це 10% від площ, згенерованих від будівництва та продажу квартир в новому ЖК "H2O" на масиві "Осокорки центральні". Старт продажів у цьому ЖК запланований до кінця року, що має пришвидшити процес, адже поки що роботи по добудові обʼєктів ведуться виключно коштом кооперативів, які організували самі інвестори, а також компанії Stolitsa Group, яка добровільно авансує на це власні кошти.
Водночас голова Дирекції з добудови стверджує, що на сьогодні більшість підписантів Меморандуму перестали виконувати свої зобов’язання, а окремі дії міської влади взагалі ставлять під загрозу його виконання.
Як приклад він навів судові процеси між Київською міською радою та забудовником ЖК "Патріотика" ТОВ "Будеволюція".
"У 2017 році компанія-забудовник ЖК "Патріотика" за 365 мільйонів гривень побудувала великий блок теплопідстанції і тепломагістраль в Дарницькому районі Києва. Роботи здійснювались за кошти фонду фінансування будівництва "Патріотика", тобто за кошти інвесторів. Фактично грошима інвесторів побудували не квартири, а об'єкт інфраструктури для міста. Забудовник виконав ці технічні умови і розраховував, що місто поверне ці гроші у фонд фінансування будівництва. В планах Дирекції з добудови було направити ці кошти, нехай і дещо знецінені інфляцією за ці роки, на добудову 28-го будинку "Патріотики". Але юристи Київської міської ради в суді зайняли принципову позицію: міська влада не має бажання і не вбачає доречним повертати гроші інвесторів "Аркади" для добудови їх будинків. Верховний Суд у результаті став на бік Київської міської ради і відмовив у задоволенні цього позову", — розповів Щербаков.
Інший приклад – судові процеси щодо земельних ділянок на "Осокорках Центральних".
"Фактично, основа Меморандуму – пʼять земельних ділянок загальною площею 176 гектарів, на яких має бути побудований ЖК "H2O" і 10% прибутку з якого буде спрямовано на добудову "Еврики", "Патріотики" та "Патріотики на озерах". У 2020 році закінчився термін оренди цих ділянок, почалися судові процеси щодо їх продовження. По трьох договорах є позитивні для інвесторів рішення Верховного Суду – вони пролонговані до 2035 року, на першій ділянці при цьому на виконання Меморандуму компанією Stolitsa Group зараз активно ведеться будівництво того самого нового ЖК "Н2О". Але в кінці серпня Верховний Суд відмовив забудовнику ТОВ "Контактбудсервіс" у продовженні договору оренди четвертої ділянки. Це фактично поставило під сумнів виконання Меморандуму та отримання коштів для добудови. Цьому знову ж таки передувала принципова позиція Київради в суді. При цьому, доля ще однієї ділянки, п’ятої, досі розглядається судом", — стверджує Щербаков.
"Місто підписало Меморандум і гарантувало допомогу у добудові об'єктів "Аркади". Натомість зараз ми стикаємося з проблемами щодо фінансового сприяння (хоча такі зобовʼязання в нього за Меморандумом є), та і навіть сприяння адміністративного та організаційного – вищеописана позиція юристів Київради в суді зайве тому підтвердження", — додав він.
Нагадаємо, в результатів банкрутства банку "Аркада" понад 10 тисяч київських родин опинилися без обіцяного забудовником житла.
Меморандум, який визначає принципи та спосіб добудови та передачі інвесторам обʼєктів збанкрутілого банку "Аркада" був підписаний у квітні 2021 року. Зокрема, сторонами меморандуму виступили інвестори ЖК "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах", МВС, СБУ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерство розвитку громад та територій, Київська міська державна адміністрація, ПАТ "ДТЕК Київські Електромережі" та ТОВ "Столиця груп".