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За годину ціле життя. Українців підкорила незвичайна текстова гра (деталі)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Суворий віртуальний світ, заснований на реальній статистиці
Суворий віртуальний світ, заснований на реальній статистиці. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Симулятор життя" спирається на світову статистику

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В інтернеті почала набирати популярності безкоштовна браузерна гра 1 in 8 Billion, у якій можна прожити життя випадкової людини – від народження до смерті. Стартові умови в одній зі 172 країн і територій визначає реальна статистика, а подальшу долю змінюють рішення гравця.

Про гру розповів redflag_magazine у Threads. Одне проходження триває приблизно годину, а нова спроба пропонує іншу долю.

Як влаштоване життя у 1 in 8 Billion

Гравець може народитися в заможній родині в Японії або зростати в бідності в Індії. Потім доведеться обирати, як навчатися, де працювати, з ким будувати стосунки та чи варто переїжджати. Походження, добробут родини, освіта, кар’єра й тривалість життя залежать від статистичних даних.

"Водночас навіть правильні рішення не гарантують щасливого життя", – пише @redflag_magazine.

На сайті 1 in 8 Billion перелічено джерела моделі: демографічні дані ООН, показники ВООЗ і Світового банку, відомості про освіту, зайнятість, урбанізацію та інші умови життя. Так гра пов’язує особистий вибір з обставинами країни, у якій народився персонаж.

Діаграма з частками новонароджених за країнами й територіями
Статистика народжуваності в різних країнах визначає стартові умови у грі 1 in 8 Billion

Чого чекати в грі від України

Очікувана тривалість життя в Україні, згідно з даними, наведеними на сайті гри, становить 73,4 року: 78,3 року для жінок і 68,3 року для чоловіків. Різниця сягає десяти років.

Імовірність померти до п’яти років указана на рівні 0,8%, або 8 випадків на 1000 дітей.

ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності (з урахуванням різниці в цінах на товари й послуги в різних країнах) указаний на рівні $15 917.

Реакція мережі

"Народилася хлопчиком у заможній родині в Зімбабве. Одразу померла. Захопливий ігровий процес".

"А в когось таке життя"

"Я знову народився в Україні"

"Я зіграв. Усе життя тривало 3.5 години. Другий день оговтуюся. У мене там мій кіт тричі помирав. Я читав статистику, яка з’являється посеред гри. Про голод. Хвороби. Про те, що в деяких країнах шанс померти, не доживши до 5 років, майже 10%. А потім усвідомив, що батьки помирають. І що життя може раптово закінчитися, навіть якщо наприкінці в мене було чудове здоров’я і понад мільйон заощаджень.

"Закінчив грати. Мовчав. Думав. Ще раз переконався, що треба жити зараз"

"Зумери створили Sims?"

"Вона суто текстова, її явно створили міленіали, які колись грали в нафтового магната в DOS"

"Народилася хлопцем у Туреччині. Упав і помер за рік. Цікава гра"

"Цим дописом ви майже зупинили роботу всього нашого відділу. Усі сидять і грають"

"Народилася хлопчиком в Ефіопії. Одразу померла через бідність і недоїдання"

Скриншот коментарів alina.kalinina.279, tochechki.tochechki, youmetexts та igor_oliynick
Реакції гравців показують, як симулятор випадкового життя змушує замислитися про долю
Коментарі в Threads про схожість гри із Sims і текстовими іграми в DOS
Гра 1 in 8 Billion нагадує про текстові симулятори з епохи DOS
Скриншот обговорення гри в соцмережі з коментарями користувачів
Гравці діляться переживаннями після проходження гри 1 in 8 Billion
Коментарі користувачів shelenkoolga, i___vj___i та pvl.obrztc з реакціями на гру
Реакції гравців показують, як випадкове віртуальне життя викликає різні емоції

Як повідомляв "Телеграф", без інтернету можна відпочивати, займатися домашніми справами й спілкуватися. Пропонує для цього п’ять ідей: одні підійдуть для занять наодинці, інші – разом із кимось.

Теги:
#Браузер #Гра #Симулятор