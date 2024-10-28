Зелені та сині під'їзди СРСР: чому обирали саме ці кольори і до чого тут армія

У деяких будинках ця фарба й досі збереглась

Радянські багатоповерхівки та квартири добре вирізняються з поміж інших будівель, і це не тільки завдяки зовнішньому вигляду. Майже усі під'їзди в СРСР були однакові, їх фарбували наполовину у синій чи зелений колір.

"Телеграф" з'ясовував, чому так робили і чи дійсно у ці кольори мали особливе значення.

Чому під'їзди фарбували у два кольори?

Зазвичай, радянські під'їзди були двоколірні: зверху — білі, знизу — блакитні чи зелені. Основною з причин такого рішення можна назвати економічну складову, адже білі стіни та стелі були не пофарбовані, а білені. А от темніші відтінки використовували для нижньої частини і це вже була фарба.

Нижня частина завжди бруднилась та псувалась швидше за верхню, тому її часто підфарбовували.

Чому фарбували в зелений колір?

Тут теж велику роль зіграла економіка СРСР, адже дуже багато в ті часи робилось для армії та розвитку залізничного транспорту. А в цих галузях використовували зелені кольори, тому на ринку зеленої фарби було багато.

Зауважимо, що зелена і синя фарби активно використовувалися для військової техніки, пасажирських вагонів і автомобілів. А через великі масштаби виробництва її надлишок надходив на ринок, тому в СРСР так багато синіх чи зелених речей.

Водночас під'їзди рідко фарбували у темні кольори, адже це візуально робило їх ще меншими та теплішими. І до того ж коричневі стіни різко контрастували з білою стелею.

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