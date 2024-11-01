ДОТ не здатен навести лад у постачанні для війська харчів та інших важливих речей — Сазонов

Державний оператор тилу (ДОТ) не став тією структурою, яка здатна навести лад у постачанні харчів та інших важливих речей для війська. Таких висновків дійшов військовослужбовець Кирило Сазонов, який змушений був доєднатися до обговорення проблеми Державного оператора тилу.

Коментуючи нещодавні заяви очільника ДОТ, він звертає увагу на те, що Жумаділов спочатку в одному інтерв’ю стверджує, що ДОТ взагалі не має повноважень контролювати якість продукції, а потім каже про урегульованість процесу контролю якості.

"Більш за все зачепила заява про те, що навіть у київських супермаркетах можна натрапити на неякісні овочі та фрукти. Очевидно, що Жумаділов так і не зрозумів різниці між покупцем, який заходить до магазину, і військовим, який сидіть у окопі", – обурюється військовослужбовець.

Він нагадав про один із останніх інцидентів із накачаним водою м’ясом курятини, у якому знайшли шприц – це, на думку Сазонова, є прямим свідченням, що ДОТ не здатен з цим нічого зробити через невміння і відсутність бажання.

На його переконання, ДОТ і досі створює такі умови для постачальників, що "нормальні компанії навіть не підходять до держзакупівель".

"Всі обіцяють розігнати мафію, яка сидить на держзамовленнях, а потім успішно з нею співпрацюють. І винен хто завгодно, але не ДОТ і не Жумаділов. Очевидно, що ДОТ – це ті самі "яйця по 17", тільки в профіль", – підсумовує Сазонов, підкреслюючи також, що ДОТ укладає прямі контракти з постачальниками поза системою Прозорро.

Військовий застерігає, що у разі об’єднання ДОТ з Агенцією оборонних закупівель "страшно уявити, що буде з закупівлею зброї".