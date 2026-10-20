Зеленський та європейці у Норвегії зустрінуться з Віткоффом. Головне про нові переговори

Окрім Зеленського Україну представлятимуть Буданов, Умєров, Паліса та Кислиця

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Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 20 жовтня, зустрінеться зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом в Осло (Норвегія). Другий спецпредставник Дональда Трампа, Джаред Кушнер, не буде присутній особисто (бо захворів на грип) та долучиться до зустрічі в Осло дистанційно.

Хто ще братиме участь у зустрічі

Про зустріч пише Axios з посиланням на джерела. Журналіст видання Барак Равід у соцмережі Х написав, що зустріч Віткоффа і Зеленського в Осло найімовірніше відбудеться у вівторок. За його даними, у переговорах також братимуть участь прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, представники групи E4, Європейського Союзу та НАТО.

За даними "РБК-Україна", разом із Зеленським на переговорах у Норвегії будуть глава ОП Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса та перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця. Перемовини зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом та європейськими представниками відбудуться орієнтовно у другій половині дня 20 жовтня.

Мета переговорів

Американський посадовець у розмові з Axios розповів, що Трамп доручив активізувати підготовку всеосяжної мирної пропозиції з Україною та Європою. Головна мета зустрічі в Осло — узгодження комплексної пропозиції, яка може стати основою для відновлення переговорів з Росією.Наступним кроком буде перевірка, чи може ця робота стати основою для серйозних переговорів з РФ.

"У неділю Стів і Джаред також спілкувалися з президентом Зеленським, щоб оцінити досягнутий прогрес і обговорити подальші кроки", — зазначив представник США.

За словами посадовця, обговорення зосереджені на двох напрямках:

Майбутнє України: створення суверенного, безпечного майбутнього, що включає надійні гарантії безпеки, європейську інтеграцію, а також комплексну повоєнну економічну базу, яка враховує фінансові потреби України та створює можливості для довгострокового зростання й інвестицій.

створення суверенного, безпечного майбутнього, що включає надійні гарантії безпеки, європейську інтеграцію, а також комплексну повоєнну економічну базу, яка враховує фінансові потреби України та створює можливості для довгострокового зростання й інвестицій. Тривалий мир: розробка комплексної пропозиції для Росії, яка охоплює питання припинення війни, встановлює нову й стійку архітектуру безпеки у відносинах між РФ та Європою, а також розглядає можливості для повоєнної економічної співпраці.

Після Норвегії Віткофф планує поїздку до Росії. Він має представити главі РФ Володимиру Путіну ідеї, розроблені з Україною та європейськими партнерами.

Стів Віткофф. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Трамп продовжує критикувати Зеленського

Напередодні глава Білого дому заявив, що "можливо, Україні настав час висунути на мирні переговори іншу людину, а не Зеленського". Окрім того, він похвалив Росію. За оцінкою Трампа, "Росія, в цілому, поводилася адекватно щодо України".

Раніше "Телеграф" писав, хто міг би стати перемовником від України, якщо Трамп категорично відмовиться мати справу з Володимиром Зеленським. Є три головні кандидатури й двоє з цих людей будуть в Норвегії разом з президентом України.