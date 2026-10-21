Виїхати з Києва в Ужгород на зиму: скільки це коштує та чи має сенс

Місто славиться затишними вулицями та орендою, що кусається

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Переїзд до Ужгорода на зиму може приваблювати близькістю до кордонів ЄС та затишною атмосферою старого міста. Однак оренда житла тут здатна поглинути весь місячний заробіток, а на заселення доведеться одразу підготувати кілька десятків тисяч гривень.

"Телеграф" з’ясував, скільки коштують квартири та проїзд в Ужгороді, до яких побутових особливостей варто підготуватися перед переїздом і де можна провести дозвілля взимку.

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Скільки коштує оренда квартир в Ужгороді

За даними "ЛУН", протягом останніх шести місяців оренда однокімнатних квартир в Ужгороді, яка і раніше коштувала найбільше в Україні, подорожчала на 42%, а двокімнатних — на 47%.

Такий стрибок, ймовірно, повʼязаний як з інфляцією, так і з черговою хвилею переселенців, зокрема з Києва.

Нині за однокімнатну квартиру в місті в середньому просять 36 000 грн на місяць. Оренда двокімнатної обходиться у 44 800 грн, а трикімнатної — у 27 100 грн.

Водночас за даними Work.ua та моніторингу Мінфіну, середня зарплата в Україні у жовтні 2026 року становить приблизно 30 944–31 892 грн.

Тож навіть найдешевший із доступних варіантів оренди однокімнатної квартири в Ужгороді забере майже весь середній місячний заробіток.

Як пише "ТСН", найнижча ціна серед актуальних пропозицій довгострокової оренди квартир у місті — 27 060 грн на місяць.

Разом з тим на OLX зустрічаються більш доступні оголошення – ми знайшли 1-кімнатну та 2-кімнатну квартири по 15 000 грн на місяць. Згідно з оголошенням, остання розташована у центрі міста, але її загальна площа усього 35 квадратів. З меблів на фото видно лише два ліжка.

1-кімнатна квартира розташована у чеській панельці у Новому районі та має площу 32 квадрати. Можливо на ціну тут вплинули ще якісь підводні камені.

В будь-якому разі треба розраховувати на те, що під час заселення власники зазвичай беруть як мінімум дві суми: за перший місяць проживання та заставу на випадок псування ремонту, техніки або меблів. В рідкісних випадках можуть попросити ще й за останній місяць.

Нагадаємо, що комунальні послуги сплачуються окремо. Ще 50% становить комісія рієлтора. Таким чином, якщо взяти більш реальну суму 30 000 грн, за 1-кімнатну одразу доведеться викласти 75 000 грн.

Особливості оренди в Ужгороді

На відміну від Києва або Луцька квартири переважно здають в оренду без посуду, постільної білизни та навіть ковдр і подушок. Варто на це зважати, щоб в першу ніч не залишитися спати, накрившися курткою.

Ужгород є першим обласним центром України, який відмовився від централізованого опалення. З одного боку власний котел дозволяє не замерзнути від перенесення опалювального сезону, з іншого – під час відключень світла він не працює. Так, взимку там теж існують графіки відключення світла, як й у всій країні.

Скільки коштує транспорт в Ужгороді

Також це єдиний обласний центр в Україні, де повністю відсутній традиційний електротранспорт: трамваї та тролейбуси. Місцеві жителі їздять міськими автобусами та маршрутками, які обслуговують комунальне підприємство "Ужгородський муніципальний транспорт" та приватні перевізники.

З 27 червня 2026 року ціна за одну поїздку незалежно від способу оплати (готівкою чи банківською карткою/валідатором) коштує 23 гривні. Водночас безплатний проїзд мають пенсіонери, учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі від аварії на ЧАЕС та деякі інші пільгові категорії, а місцеві школярі сплачують 50% від вартості квитка.

Який клімат в Ужгороді

Хоча у горах сніг іноді можна побачити навіть улітку, у самому місті дуже м'який клімат. У теплий сезон там цвітуть сакури, магнолії, кампсис та гібіскус, а взимку часто йде дощ. Місцеві знають, що у горах у цей час валить сніг.

Якщо регулярно заглядати на карту Укргідрометцентру, то можна помітити, що в Ужгороді завжди на кілька градусів тепліше, ніж в більшості регіонів. Попри те, що Одеса розташована південніше і стоїть на морі, а Ужгород оточений горами, там нерідко однакова, найвища температура по країні.

Що подивитися в Ужгороді взимку

Зимове знайомство з Ужгородом можна почати з Корзо — пішохідної вулиці в історичному центрі. Тут варто роздивитися старі фасади та зупинитися на каву. Зауважимо, що під час Другої світової війни старі чехословацькі будинки з високими стелями залишилися цілими, тож архітектура там дуже цікава. Може здатися, що ви перебуваєте у Празі або Братиславі.

Далі буде цікаво пройтися до пішохідного мосту й набережних Ужа. Звичайну прогулянку можна перетворити на невеликий квест із пошуку мініскульптур, розкиданих містом.

Для холодного чи дощового дня підійде Ужгородський замок, у якому розташований Закарпатський краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького. Тут можна оглянути укріплення та познайомитися з історією й культурою краю. Ще один варіант — художній музей імені Йосипа Бокшая, де представлені, зокрема, роботи самого Бокшая, Адальберта Ерделі та інших закарпатських митців.

Закарпатський краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького

У погожий день варто відвідати музей народної архітектури та побуту — ужгородський скансен. Старовинні хати, дерев’яна церква й господарські споруди допомагають уявити, як колись жили закарпатці. Оскільки це музей просто неба, для неспішного огляду краще обрати день без опадів.

Окремої уваги заслуговує будівля колишньої синагоги, де нині працює Закарпатська обласна філармонія. Її виразний фасад цікаво роздивитися під час прогулянки центром, а відвідування концерту може стати планом на зимовий вечір.

Як і в інших містах на заході країни, в Ужгороді дуже багато костелів та церков, що були побудовані у різні часи. Особливо вражає Хрестовоздвиженський греко-католицький катедральний собор XVII століття на схилі Замкової гори, неподалік від Ужгородського замку. Споруда має величний фасад з двома вежами-дзвіницями та поєднує риси бароко та пізнішого класицизму.

Ужгородський Хрестовоздвиженський греко-католицький катедральний собор

Чи безпечно переїжджати до Ужгорода на зиму

Сьогодні Ужгород є найбезпечнішим обласним центром України. За весь час війни з Росією він був атакований єдиний раз – у ніч на 13 травня 2026 року. Тоді під ударом опинилися промисловий район міста, склади та об'єкти інфраструктури, зокрема залізничної.

Загалом на територію Закарпатської області під час цієї атаки залетіло 11 безпілотників. Обійшлося без загиблих і постраждалих.

Зауважимо, що останніми днями захід України потерпає від майже цілодобових атак реактивних дронів РФ, але, ймовірніше за все, їм не вистачає дальності дістатися найзахіднішого куточка України.

Ужгородський район межує з трьома країнами ЄС

Одна з переваг Ужгорода для переїзду — його прикордонне розташування. Саме місто межує зі Словаччиною, а Ужгородський район має спільні кордони одразу ще з двома країнами Євросоюзу: Угорщиною та Польщею.

Безпосередньо в Ужгороді розташований пункт пропуску "Ужгород — Вишнє Нємецьке", через який можна потрапити до Словаччини. Неподалік, біля Чопа, є перехід "Тиса — Захонь" на кордоні з Угорщиною.

Таке розташування зручне для закордонних поїздок, відвідування рідних та подальших подорожей Європою. Водночас прямого пункту пропуску до Польщі на території району немає.

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