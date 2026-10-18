Відключення світла у Києві 18 жовтня: названо графіки для всіх груп

Для одних адрес обмеження передбачені ввечері, для інших — вранці та протягом дня

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18 жовтня у Києві діятимуть графіки відключення електроенергії. Залежно від групи, світло відключать один або два рази на добу.

Розклад для 60 груп за даними ДТЕК Київські електромережі опублікував сайт pro.kyiv.ua. Дані для столиці оновили 17.10.2026 о 20:46.

За командою "Укренерго" у столиці відключатимуть електрику. Дізнатися свій графік можна у чат-боті, на сайті оператора або у додатку "Київ Цифровий". Розклад також опублікований на сайті YASNO та доступний у програмі YASNO Mobile.

Графік для груп 1-12

У групах 1 і 2 світло відключать з 22:00 до 24:00. Групи 3 та 4 залишаться без електрики з 07:00 до 10:30.

Групам 5 і 6 відключать світло з 10:00 до 13:30. У груп 7 та 8 електропостачання не буде з 13:00 до 16:30.

У групах 9 та 10 світла не буде з 16:00 до 19:30. Для груп 11 та 12 відключення заплановано на вечір – з 19:00 до 22:30.

Так виглядають графіки

Коли не буде світла у групах 13–36

Групи 13, 14, 25 та 26 залишаться без електрики двічі: з 07:00 до 10:30 та з 19:00 до 22:30. У групах 15 та 27 відключення продовжаться з 08:30 до 12:00 та з 20:30 до 24:00.

У групах 16 та 28 світла не буде з 10:00 до 13:30 та з 22:00 до 24:00. У групах 18 та 30 електропостачання відключать з 11:30 до 15:00 та з 22:00 до 24:00.

Для груп 17 та 29 передбачено один період відключення – з 10:00 до 13:30. Групи 19, 20, 31 та 32 залишаться без світла з 13:00 до 16:30, а групи 21 та 33 – з 14:30 до 18:00.

У групах 22, 23, 34 та 35 світло відключать з 16:00 до 19:30. Групи 24 та 36 залишаться без електрики з 17:30 до 21:00.

Відключення для груп 37–60

Групи 37, 38, 49 та 50 залишаться без електропостачання з 22:00 до 24:00. Для груп 39, 40, 51 та 52 відключення заплановано вранці – з 07:00 до 10:30.

У групах 41, 42, 53 та 54 електрику відключать на період з 10:00 до 13:30. У групах 43, 44, 55 та 56 світла не буде з 13:00 до 16:30.

Для груп 45, 46, 57 та 58 графік передбачає відключення світла з 16:00 до 19:30. У групах 47, 48, 59 та 60 електропостачання відключать з 19:00 до 22:30.

Як повідомляв "Телеграф", кияни скаржилися, що реальні відключення не завжди збігаються із графіком ДПЕК. Час на сайті компанії, у чат-боті та додатку "Київ Цифровий" теж може відрізнятися. Це допомагає зрозуміти, чому розклади відключень у Києві можуть розходитися: фактичний режим змінюється слідом за споживанням, а сервіси не завжди показують ті самі дані. У червні 2024 року генеральний директор Yasno Сергій Коваленко пояснював можливу розбіжність графіка та реальних відключень швидкими змінами споживання.