Росіяни гинуть десятками тисяч, а з розвідданими все не так. Рубіо здивував заявами

У США заперечують навмисне обмеження доступу до інформації

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Держсекретар США Марко Рубіо відкидає звинувачення в обмеженні передачі розвідданих Україні, а проблеми називає "технічними". Крім того, він пояснив, чому війна в Україні має закінчитися і обговорив з українським лідером Володимиром Зеленським три важливі питання.

Під час свого візиту до Індії Рубіо висловився журналістам про війну в Україні та обмін розвідданими з Києвом. Він також прокоментував інформацію про загибель людей через відсутність доступу до американської розвідувальної інформації. За словами Рубіо, звинувачення вважає неправдивими.

"Я бачив, як хтось, пов’язаний з українським урядом, заявив, що люди в Україні гинуть через те, що США відмовляють їм у наданні інформації. Це скандально. Це обурливо. Це просто неправда. Це не відповідає дійсності", — заявив він.

Марко Рубіо

У той же час Рубіо припустив, що нібито Україна могла мати внутрішні труднощі з обробкою отриманих відомостей.

"Що стосується того, що були проблеми з ідентифікацією, що, можливо, існували внутрішні труднощі для того, щоб вони могли отримати надану інформацію, систематизувати її та реагувати на неї — це можливо. Ми це вивчаємо. Але, наскільки ми розуміємо, те, що сталося 13-го та 18-го, було технічною проблемою", — зазначив держсекретар.

Окремо Рубіо висловився про реакцію американського президента Дональда Трампа на звинувачення у тому, що той навмисне діє на шкоду Україні. Згідно з заявами держсекретаря США, ці твердження нібито є несправедливими і такими, що не відповідають дійсності.

Таким чином, Вашингтон відкидає звинувачення у навмисному обмеженні допомоги Україні та наголошує, що адміністрація Трампа прагне завершити війну.

"Міністерство оборони, все, що ми робили для України, залишається незмінним", — підсумував він.

Причини, чому війна в Україні має закінчитися

Марко Рубіо заявив, що серед ключових причин, через які війна може бути завершена — масштабні руйнування української енергетичної системи та великі втрати російської армії на фронті.

Крім того, причиною припинення бойових дій Рубіо назвав втрати російської армії.

"Одна з причин, через яку ця війна має закінчитися, – це те, що гине дуже багато людей. Одна з причин, через яку ця війна має закінчитися, полягає в тому, що енергосистема України зазнає руйнувань. Одна з причин, через яку ця війна має закінчитися, полягає в тому, що 20 000–25 000 росіян щомісяця гинуть, намагаючись просунутися вглиб України. Все це – погані речі. Масові загибелі, руйнування, загибель мирних жителів у Києві", — заявив він.

Що сказав Зеленський

У своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський сказав, що провів розмову із Марком Рубіо.

"І це було предметно – з тих питань, що мають значення. Вдячний за готовність допомогти і зрозумілу позицію", — зазначив він.

Однією з головних тем стали перехоплювачі проти балістики. Ці кошти необхідні Україні для захисту міст та критично важливої інфраструктури від російських ударів.

Друге питання — раннє попередження про російські атаки балістики, що є життєво важливим.

І третій – ситуація навколо Starlink/Starshield, яку потрібно відновити.

"Зрозуміло, все це на тлі наших дипломатичних зусиль, щоб закінчити цю жахливу війну та постійні вбивства людей. Домовилися, що невдовзі сконтактуємо знову для апдейта. Дякую, Марку, за конструктив! Дякую всім в Америці, хто підтримує справедливі підходи", — сказав президент.

Що обмін розвідданими означає для України?

Як повідомляв "Телеграф", на думку військового експерта, колишнього співробітника Служби безпеки України Івана Ступака, зупинка обміну розвідданими між США та Україною безпосередньо впливала на можливості Сил оборони відразу в кількох аспектах.

Першим із них, безумовно, є здатність оборонятися від повітряних атак росіян. Зокрема від ракетно-дронових ударів ворога.

"Ракети, дрони, місця запусків, маневри російської стратегічної авіації. Коли ми бачимо в моніторингових пабликах повідомлення про переміщення на російських авіабазах "Українка", "Оленя", "Енгельс", це велика допомога від розвідників з Америки. Ступак.

Іван Ступак

Також експерт наголосив на важливості даних американської розвідки для українських атак по території РФ. Адже ця інформація істотно впливає на ефективність ракетно-дронових ударів.

"Якщо не буде допомоги від західних друзів, то ефективність наших дронів може впасти, якщо не до нуля, то майже до нього. Чому? Ця інформація нам допомагає планувати далекобійні удари в обхід російської ППО. Заздалегідь ми отримуємо інформацію, наприклад, що біля Воронежа є скупчення ППО з радіусом дії 20 кілометрів, тому облітайте на південний схід від 25 кілометрів, тут тримаєтеся горизонту 20 метрів, тут піднімаєтесь на 300 метрів і так далі. І, таким чином, ми можемо завдавати своїх ударів", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Ілону Маску прилетіло попередження з Європи через Starlink для ЗСУ.