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Керуємо всім світом: як Росія та Іран несподівано зробили Україну "наддержавою"

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Несподівані версії подій стали приводом для саркастичних коментарів
Несподівані версії подій стали приводом для саркастичних коментарів. Фото Колаж "Телеграфу"

У мережі те, що відбувається, порівнюють з "балом божевільних"

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Росія зробила чергову абсурдну заяву про зв’язки Києва з мексиканськими наркокартелями, а в Ірані звинуватили Україну в підтримці заворушень на півночі країни. У мережі вже почали іронізувати, як багато встигає Україна і наскільки глобальний її вплив.

Політичний журналіст і публіцист Леонід Швець на своїй сторінці у Facebook публікує скріншот новини з російського сайту новин, який заявляє, що нібито Київ атакує важливий для постачання продовольства Каспійський регіон. Це сказано за словами іранського першого віце-президента Мохаммада Реза Арефа.

"Для розвитку відносин мають особливе значення постачання зерна та продуктів харчування, — зазначив він. — Деякі заворушення Україна створила в цьому регіоні — на півночі нашої країни. Ми не повинні дозволити цій країні досягти своїх цілей та створити проблеми та перешкоди у відносинах наших двох країн", — висловився він.

Тим часом Швець коментує абсурдну новину в такий спосіб: "Геополітична міць України вражає".

В Ірані звинуватили Україну у підтримці заворушень на півночі країни
Леонід Швець відреагував на заяви Ірану/скріншот

У коментарях під постом іронізують, що Україна вже керує всім світом, судячи з таких "новин".

Також користувачі пишуть:

  • "А до заворушень на півдні Ірану?"
  • "Ми океан викопали, а тут якась Персія"
  • "Яка небезпечна у нас країна"
У мережі відреагували на заяви Ірану про Україну
Коментарі у соцмережі

Однак це не єдине з абсурдного, що останнім часом з’явилося у полі новин. Наприклад, у Службі зовнішньої розвідки Росії заявили, що США нібито розслідують зв’язки України з мексиканськими наркокартелями.

"А, і наркокартелі — це теж ми. Просто розпирає від гордості. Шкода, Кобзар не дожив, не побачив",пише Швець.

У РФ заявили, що США нібито розслідують зв’язки України з мексиканськими наркокартелями
Реакція Леоніда Швеця на заяви про наркокартель

У Російському пропагандистському новинному агентстві заявили, що нібито співпраця президента Володимира Зеленського з наркоторговцями може стати "цвяхом у кришку труни" його політичної кар’єри.

У коментарях під постом зазначили, що ситуація "ніби на балу божевільних".

Інші ж зазначають, що, судячи з таких "новин", Україна має великий вплив.

У соцмережах коментують заяви Росії
Як реагують у мережі на заяви Росії про наркокартель
У Facebook висловилися про заяви Росії про Україну
Коментар у соцмережі
Реакція українців у соцмережах
Ситуація іронічно називають "Всесвітнім павутинням"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Трамп знову звинувачує Зеленського у відсутності світу. Коли це було раніше та чим закінчувалося.

Теги:
#Україна #США #Іран #Реакція #Соцмережі #Наркокартель