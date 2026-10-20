Керуємо всім світом: як Росія та Іран несподівано зробили Україну "наддержавою"

У мережі те, що відбувається, порівнюють з "балом божевільних"

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Росія зробила чергову абсурдну заяву про зв’язки Києва з мексиканськими наркокартелями, а в Ірані звинуватили Україну в підтримці заворушень на півночі країни. У мережі вже почали іронізувати, як багато встигає Україна і наскільки глобальний її вплив.

Політичний журналіст і публіцист Леонід Швець на своїй сторінці у Facebook публікує скріншот новини з російського сайту новин, який заявляє, що нібито Київ атакує важливий для постачання продовольства Каспійський регіон. Це сказано за словами іранського першого віце-президента Мохаммада Реза Арефа.

"Для розвитку відносин мають особливе значення постачання зерна та продуктів харчування, — зазначив він. — Деякі заворушення Україна створила в цьому регіоні — на півночі нашої країни. Ми не повинні дозволити цій країні досягти своїх цілей та створити проблеми та перешкоди у відносинах наших двох країн", — висловився він.

Тим часом Швець коментує абсурдну новину в такий спосіб: "Геополітична міць України вражає".

Леонід Швець відреагував на заяви Ірану/скріншот

У коментарях під постом іронізують, що Україна вже керує всім світом, судячи з таких "новин".

Також користувачі пишуть:

"А до заворушень на півдні Ірану?"

"Ми океан викопали, а тут якась Персія"

"Яка небезпечна у нас країна"

Коментарі у соцмережі

Однак це не єдине з абсурдного, що останнім часом з’явилося у полі новин. Наприклад, у Службі зовнішньої розвідки Росії заявили, що США нібито розслідують зв’язки України з мексиканськими наркокартелями.

"А, і наркокартелі — це теж ми. Просто розпирає від гордості. Шкода, Кобзар не дожив, не побачив", — пише Швець.

Реакція Леоніда Швеця на заяви про наркокартель

У Російському пропагандистському новинному агентстві заявили, що нібито співпраця президента Володимира Зеленського з наркоторговцями може стати "цвяхом у кришку труни" його політичної кар’єри.

У коментарях під постом зазначили, що ситуація "ніби на балу божевільних".

Інші ж зазначають, що, судячи з таких "новин", Україна має великий вплив.

Як реагують у мережі на заяви Росії про наркокартель

Коментар у соцмережі

Ситуація іронічно називають "Всесвітнім павутинням"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Трамп знову звинувачує Зеленського у відсутності світу. Коли це було раніше та чим закінчувалося.