Штраф, повістка або доставлення до ТЦК: які права має водій, якщо його зупинили на дорозі

Відмова від повістки її не скасовує, а виходити з авто закон не зобов'язує

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Зупинити авто може лише поліцейський, але перевірка військово-облікових документів не є підставою для цього. Працівники ТЦК такого права не мають. "Телеграф" з'ясував, які документи показувати, чи вручать повістку в салоні та куди скаржитися на незаконні дії.

У переліку причин для зупинки авто немає військового квитка

В ексклюзивному коментарі "Телеграфу" адвокатка з військових питань ЮК "Приходько та партнери" Єлизавета Грецьких розповіла, що зупинити авто на дорозі поліцейський може лише з підстав, які називає закон.

"Це порушення правил дорожнього руху (ПДР), ознаки несправності, інформація про причетність водія чи пасажирів до ДТП або правопорушення, розшук авто, обмеження руху тощо (стаття 35 Закону "Про Національну поліцію"). Окремої підстави "перевірити військово-обліковий документ" серед них немає", — зазначає експертка.

Причину зупинки поліцейський мусить назвати одразу. Про працівників ТЦК експертка каже окремо.

"Самостійно зупиняти автомобілі вони не мають права, закон такого повноваження їм не дає. Під час оповіщення вони можуть вручати повістки та перевіряти військово-облікові документи, але не зупиняти транспорт", — наголошує адвокат.

Штраф або позбавлення прав на 3-6 місяців: чому зупинитися треба навіть за безпідставної вимоги

Те, що ТЦК не має права зупиняти авто, не скасовує обов'язку виконувати вимогу поліції. Експертка пояснює, що блокпост у воєнний стан створюють за рішенням військового командування. На ньому документи й транспорт можуть перевіряти:

уповноважені поліцейські ;

; військовослужбовці ;

; прикордонники ;

; інші особи, яких визначив наказ коменданта.

"Поза блокпостом зупинка законна лише тоді, коли її здійснює поліцейський і для неї є передбачена законом підстава", — каже Грецьких.

Є й застереження. "Вимогу поліцейського зупинитися потрібно виконати навіть тоді, коли вона здається абсолютно безпідставною. За невиконання передбачено штраф або позбавлення права керування на строк від трьох до шести місяців. Законність зупинки з'ясовують і оскаржують уже після неї", — попереджає адвокат.

Паспорт, "Резерв+", страховка: що мати в салоні

Для зупинки потрібна причина, для перевірки військового обліку — ні. "Під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ, паперовий або електронний у "Резерв+", разом із документом, що посвідчує особу, і пред'являти їх на вимогу поліцейського або представника ТЦК", — пояснює Єлизавета Грецьких.

Вона додає, що з 2024 року поліцейський під час воєнного стану може вимагати документи незалежно від звичайних підстав для перевірки. "Тобто для перевірки військово-облікового документа окрема причина не потрібна, а для зупинки авто потрібна", — підкреслює експертка.

Обов'язок однаковий для водія та пасажира-чоловіка зазначеного віку. Різниця лише в наборі паперів:

Пасажир: документ, що посвідчує особу, і військово-обліковий документ (паперовий або "Резерв+").

документ, що посвідчує особу, і військово-обліковий документ (паперовий або "Резерв+"). Водій: те саме, а також посвідчення водія, реєстраційний документ на авто та поліс страхування.

Повістка в салоні та вимога вийти з авто: що з цього законно

Під час зупинки водій може почути ще дві вимоги: прийняти повістку і вийти з машини. Щодо повістки експертка наголошує, що вручити її може лише представник ТЦК. Поліцейський сам повісток не вручає, він у складі групи оповіщення забезпечує порядок.

"Повістки дозволено вручати не тільки за місцем проживання, а й у громадських місцях та на блокпостах. Тому вручення під час зупинки авто саме по собі не є порушенням, якщо повістку оформлено належним чином", — зазначає адвокатка.

Відмова від повістки її не скасовує. "Факт відмови фіксують, і це може стати підставою для штрафу. Для водія і пасажира правила однакові", — каже Єлизавета Грецьких.

З вимогою вийти з авто ситуація інша. Закон не зобов'язує виходити з автомобіля під час перевірки документів. Під час поверхневої перевірки поліцейський може вимагати відкрити двері салону й багажник, але не вийти з машини.

"Поверхнева перевірка є превентивним заходом, тобто візуальним оглядом. Вона не є повноцінним обшуком чи оглядом авто за статтею 264 КУпАП (Кодексу України про адміністративні правопорушення), який вимагає протоколу та свідків або понятих", — пояснює експертка.

Затримання до трьох годин: хто може доставити до ТЦК

Окреме питання — доставлення до ТЦК. "Обмежити пересування і доставити людину до ТЦК може лише поліція, а не працівники ТЦК. Підставою зазвичай є відсутність військово-облікового документа або перебування людини в розшуку ТЦК", — наголошує Єлизавета Грецьких.

Є й обмеження для самого затримання. "Адміністративне затримання оформлюється протоколом і не може тривати понад три години. Суди в окремих справах визнають доставлення до ТЦК лише для складання протоколу незаконним", — зазначає адвокат.

Інша ситуація — коли поліції поруч немає. "Якщо працівники ТЦК без поліції перекривають дорогу, не відпускають або застосовують силу, варто телефонувати на 102 і фіксувати все на відео", — радить експертка.

Знімати можна, публікувати не варто: що робити на місці

Якщо водій вважає зупинку незаконною, експертка радить діяти спокійно. "Не тікати й не чинити фізичного опору. Спокійно запитати ПІБ (прізвище, ім'я та по батькові), посаду та номер жетона чи службового посвідчення, а також підставу зупинки. Пред'явити документи, які ви зобов'язані мати", — перелічує Єлизавета Грецьких.

Якщо складають протокол, заперечення варто вписати письмово і зазначити, що ви просили назвати підставу зупинки.

Знімати дії посадових осіб можна. "Вони виконують публічні функції в публічному місці, а запис стане доказом. Але не варто викладати в мережу знімання блокпостів, військових і техніки, бо це обмежено вимогами воєнного стану", — пояснює адвокат.

Які докази стануть у пригоді:

власне відео ;

; записи відеореєстратора ;

; час і місце зупинки ;

; номери службових авто ;

; контакти свідків ;

; копія протоколу чи повістки.

Є ще одна порада. "Раджу фіксувати спілкування на відео, спокійно висловлювати зауваження, але уникати різкої фізичної протидії. За злісну непокору законній вимозі поліцейського (стаття 185 КУпАП) передбачена відповідальність аж до адміністративного арешту. Спірні дії краще оскаржувати юридично згодом, у керівництва поліції або через суд, а не вступати в гострий конфлікт на дорозі", — наголошує вона.

10 днів на штраф і шість місяців на суд: куди скаржитися

Експертка називає два ключові строки:

10 днів з дня винесення — на оскарження постанови про штраф ;

з дня винесення — на оскарження ; шість місяців з дня, коли людина дізналася про порушення, — на звернення до адміністративного суду щодо незаконних дій поліції чи ТЦК.

Паралельно можна подати скаргу керівництву підрозділу. "Якщо є ознаки злочину, як-от насильство, перевищення повноважень чи незаконне утримання, потрібно звертатися із заявою до Державного бюро розслідувань", — каже Єлизавета Грецьких.

Остання тема — компенсація. "Шкоду, у тому числі моральну, завдану незаконними діями посадових осіб, відшкодовує держава незалежно від вини посадовця. Але спершу незаконність дій потрібно довести", — зазначає адвокат.

Сім кроків для водія та пасажира

Експертка склала покроковий порядок дій для водія та пасажира:

Мати при собі документи. Паспорт і військово-обліковий документ (або "Резерв+"), водієві — ще й документи на авто. Зупинитися на вимогу поліцейського. Запитати підставу зупинки та дані посадової особи, увімкнути відеозапис. Пред'явити документи, які ви зобов'язані мати. Перевірити повістку. Якщо її вручають, звірити реквізити й отримати, а за незгоди письмово зазначити свою позицію. Вимагати протокол у разі затримання, повідомити близьких і адвоката. Якщо діють працівники ТЦК без поліції, телефонувати на 102. Дотриматися строків. Протягом 10 днів оскаржити постанову про штраф, якщо її винесено, а протягом шести місяців — незаконні дії в адміністративному суді.

Статті закону, на які можна посилатися

За словами експертки, ці питання регулюють такі норми: