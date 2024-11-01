ДОТ не способен навести порядок в поставках для армии продовольствия и других важных вещей — Сазонов

Государственный оператор тыла (по-украински — ДОТ) не стал той структурой, которая способна навести порядок в поставке продовольствия и других важных вещей для армии. К таким выводам пришел военнослужащий Кирилл Сазонов, вынужденный присоединиться к обсуждению проблемы Государственного оператора тыла.

Комментируя недавние заявления главы ДОТ, он обращает внимание на то, что Жумадилов сначала в одном интервью утверждает, что ДОТ вообще не имеет полномочий контролировать качество продукции, а затем говорит об урегулированности процесса контроля качества.

"Больше всего задело заявление о том, что даже в киевских супермаркетах можно встретить некачественные овощи и фрукты. Очевидно, что Жумадилов так и не понял разницы между покупателем, который заходит в магазин, и военным, сидящим в окопе", — возмущается военнослужащий.

Он напомнил об одном из последних инцидентов с накачанным водой мясом курятины, в котором обнаружили шприц – это, по мнению Сазонова, является прямым свидетельством, что ДОТ не способен с этим ничего сделать из-за неумения и отсутствия желания.

По его убеждению, ДОТ до сих пор создает такие условия для поставщиков, что "нормальные компании даже не подходят к госзакупкам".

"Все обещают разогнать мафию, которая сидит на госзаказах, а потом успешно с ней сотрудничают. И виноват кто угодно, но не ДОТ и не Жумадилов. Очевидно, что ДОТ – это те же "яйца по 17", только в профиль", – пишет Сазонов, подчеркивая также, что ДОТ заключает прямые контракты с поставщиками вне системы Прозорро.

Военный предостерегает, что в случае объединения ДОТ с Агентством оборонных закупок "страшно представить, что будет с закупкой оружия".