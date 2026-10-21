Університет, підприємства, житлові будинки. Вночі Росія масовано атакувала Україну, є жертви (фото)

Росіяни не припиняють атак ані вдень, ані вночі

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Вночі та рано вранці у середу, 21 жовтня, Росія атакувала Україну безпілотниками, зокрема й реактивними. Вибухи пролунали в Луцьку, Києві, на Харківщині та в інших населених пунктах.

"Телеграф" розповідає про наслідки атаки. За даними Повітряних сил, рух ворожих цілей було зафіксовано у Києві та Київській області, на Харківщині, Дніпропетровщині, Волині, Львівщині, Одеській області, Вінниччині, Полтавщині, Чернігівщині. Запорізьку та Сумську області росіяни атакували КАБами.

Умань

Вночі росіяни також атакували безпілотниками місто Умань Черкаської області. Руйнувань зазнав приватний будинок, виникла пожежа, травмовано чоловіка.

"Також ворожі дрони поцілили по будівлі гіпермаркету та його території, внаслідок чого теж виникла пожежа. На іншій локації вибуховою хвилею пошкоджено готель", — повідомили у Черкаській ОВА.

Росіяни вдарили по гіпермаркету. Фото: t.me/cherkaskaODA

Горів приватний будинок. Фото: t.me/cherkaskaODA

Під ударом були житлові будинки. Фото: t.me/cherkaskaODA

Луцьк

Як повідомляють місцеві пабліки, невдовзі після опівночі в Луцьку пролунали вибухи. Писали про влучання на території одного з підприємств, виникла пожежа. Також вибух у Луцьку пролунав незадовго до 5 години ранку, виникло займання.

Пожежа після вибухів зранку. Фото: ВЛ

Київ

О 6:56 Кличко повідомив, що у Святошинському районі влучання в 24-поверховий житловий будинок на рівні 20 поверху, є загоряння. Після опівночі російський безпілотник влучив у обʼєкт транспортної інфраструктури у Соломʼянському районі, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Виникла пожежа.

Вже зранку, після 6 години, у Деснянському районі сталося падіння БпЛА на припарковані авто. У Соломʼянському районі ворожий дрон впав на відкритій території. Попередньо, без загоряння.

Харків та область

Вночі ворог масовано атакував безпілотниками село Коротич Харківського району, поінформував Олег Синєгубов, начальник Харківської ОДА.

"Внаслідок атаки загинули 81-річна жінка та 83-річний чоловік. Ще 11 людей зазнали гострої реакції на стрес, серед яких 2-місячний хлопчик та 8-річна дівчинка", — повідомив він.

Один з пошкоджених будинків. Фото: t.me/synegubov

Пошкоджено 13 приватних будинків та автомобіль. Також вогнем знищено господарчу споруду.

Вже зранку в Основ'янському районі зафіксовано удар ворожого безпілотника.

Кременчук

Незадовго до опівночі ворожий дрон влучив у Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського. Постраждали двоє людей, повідомили у Полтавській ОВА. Серед постраждалих — 16-річна дівчина, у неї діагностували струс головного мозку та контузію. Дитину госпіталізували до лікарні.

"Влучання сталося в один із навчальних корпусів університету. Пожежу ліквідували", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія залишила ціле місто під Львовом без світла і води: чому Новояворівськ не дає їй спокою.