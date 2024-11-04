Мобілізація в Україні: чи можуть забрати до армії всю родину

Членів однієї сім’ї можуть мобілізувати разом, але є нюанси

Сімейні зв’язки не є підставою для звільнення від мобілізації. Якщо немає інших обставин, які дають право на звільнення від військової служби, призвати до армії можуть усю сім’ю.

Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу", що визначає перелік осіб, які підлягають мобілізації, не обмежує кількість близьких родичів, які можуть вирушити до ЗСУ.

Теоретично мобілізувати на військову службу можуть всіх членів сім’ї: чоловіка, дружину та повнолітніх дітей, якщо у когось із них немає права на відстрочку.

Однак у ч.1 ст. 23 Закону наводиться чітке визначення близьких родичів, які не можуть бути мобілізовані. Це жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти. До категорії близьких родичів належать чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

Ще один виняток стосується сім’ї, де є неповнолітні діти. Відповідно до ст. 2 документа, якщо один із батьків перебуває в армії, інший член сім’ї не може бути мобілізований, оскільки він доглядає дитину.

Нагадаємо, що попри існування директиви командування Сухопутних сил щодо мобілізації чоловіків віком 50-60 років за окремим мобілізаційним розпорядженням, відсутня пряма заборона призову до армії цієї категорії громадян. Тому їх можуть призвати до армії без окремих розпоряджень.