У "Резерв+" скоро з’являться електронні відстрочки: хто отримає першим

Відстрочки з'являться під час оновлення "Резерв+"

Електронні відстрочки від мобілізації незабаром стануть реальністю. Вже наступного місяця додаток "Резерв+" запровадить новий сервіс з отримання миттєвих відстрочок.

Першими зможуть отримати відстрочку студенти, аспіранти та особи з інвалідністю. Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко в етері телемарафону.

Також Черногоренко сказала, що пізніше сервіс стане доступним для багатодітних батьків. Оформлення відбуватиметься онлайн і займатиме тільки декілька хвилин.

Технічна реалізація передбачає повну цифровізацію процесу. Користувачі зможуть подати необхідні документи, отримати та зберігати електронну відстрочку безпосередньо у мобільному додатку "Резерв+".

Також Черногоренко сказала, що для успішного впровадження електронних відстрочок для різних категорій громадян необхідна співпраця між багатьома відомствами. Наприклад, у випадку зі студентами це співпраця між Міністерством оборони та Міністерством освіти і науки.

Наразі фахівці Міністерства оборони працюють над остаточним налаштуванням системи. Запуск нового сервісу очікується вже у листопаді.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що у зв'язку зі змінами в мобілізації у розшуку буде пів України. Так вважає адвокат з питань мобілізації Роман Сімутін.