Ресурс — є, але… Заступник комбрига пояснив, чого бракує мобілізації

Майже три роки бійці на передньому краї роблять неможливе можливим

Наприкінці третього року повномасштабної війни з РФ в Україні нема концепції мобілізації, яка б охоплювала всі способи поповнення армії, але й давала б військовозобов’язаному можливість отримати відстрочку чи бронювання за наявності підстав для них.

Про це в бліцінтерв’ю "Телеграфу" пояснив заступник командира Третьої штурмової бригади ЗСУ Родіон Кудряшов.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Настав час депутатів зробити неможливе: замкомбрига Третьої штурмової про економічне бронювання, план перемоги і загрозу КНДР".

— Ми сьогодні бачимо дуже багато певних проєктів та ініціатив щодо мобілізації. Наприклад, мобілізуємо колишніх ув'язнених, колишніх військовослужбовців, впроваджуємо бронювання для тих, кого потрібно залишити в цивільних справах, щоб вони допомагали розвиватися нашій країні, — каже бойовий офіцер.

На його думку, це лише окремі ініціативи.

— Нема концепції, розуміння: нам потрібно стільки-то людей, потрібен такий-то формат мобілізації. Сьогодні все завуальовано в окремі проєкти, які відірвані один від одного. Тому на сьогодні мобілізація провалена, — каже Родіон Кудряшов.

За його словами, зараз дуже важливо працювати саме у напрямку концепції мобілізації.

— Весь цей час, вже близько трьох років, військовослужбовці на передньому краї роблять неможливе можливим. Без ротації, без замін, з неповним складом техніки, неповною амуніцією і боєкомплектом вони виконують бойові задачі. І досі вони потужно тримають лінію оборони країни. І те ж саме я хочу сказати нашим законотворцям, політикам: настав їхній час зробити неможливе можливим, — наголошує заступник комбрига.

Він додав, що треба створити концепцію мобілізації і нарешті впорядкувати всі ці заходи.

— Ми як військові повинні планувати надалі й розраховувати на ресурс. А мобілізаційний потенціал — це і є ресурс, який допоможе нам надалі тримати оборону, — підсумував Родіон Кудряшов.

"Телеграф" писав, що у разі продовження війни протягом наступних двох-трьох років, Україні необхідно буде щороку мобілізувати близько 150 тисяч осіб.