Справа Коломойського спрямована на його утримування у в'язниці, і слова Вербицького це підтверджують – адвокат

Адвокат спростував закиди колишнього чиновника про нібито погрози у його бік

Колишній заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький своїми заявами під час вчорашньої пресконференції підтвердив тезу сторони захисту про те, що справа проти бізнесмена Ігоря Коломойського, фактично, спрямована на навмисне його утримування у в'язниці.

Таку думку висловив адвокат Коломойського Олег Пушкар, коментуючи закиди Вербицького.

"Пан Вербицький підтвердив цю тезу, яку сторона захисту вже висловлює дуже давно — що, фактично, Коломойський перебуває у в'язниці саме для того, щоб перебувати у в'язниці. Саме це було підтверджено. Коли колишній заступник генерального прокурора вже прощався з присутніми, він сказав таку фразу: "Я пишаюся тим, що ця особа перебуває у в'язниці, я не дарма працював". Тобто його послухати, то, фактично, він прийшов на цю роботу, щоб вирішити питання про запроторення Коломойського до в'язниці і звільнитися звідти", — заявив адвокат.

За його словами, з незрозумілих причин ексзаступник генерального прокурора повідомив, що справа вже нібито слухається в суді.

"Це відверта брехня, оскільки наразі з серпня 2024 року було оголошено про закінчення досудового розслідування і триває ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Воно містить в собі не менше, ніж 500 томів", — каже Пушкар.

Адвокат наголошує, що за умов щоденної роботи сторона захисту встигла ознайомитися зі 100 томами з 500, і до розгляду справи по суті ще "дуже-дуже далеко".

"Після стадії ознайомлення йде вручення обвинувального акту і лише тоді — спрямування до суду. Коли це буде? Пів року, рік… Якщо казати математично, то це не менше, ніж ще пів року. Але в законному порядку ми не зволікаємо, ознайомлюємося. Це проходить відповідно до вимог КПК. Тобто розгляд справи у суді, як зазначив колишній заступник генерального прокурора, — це ще дуже-дуже далека історія", — заявив Пушкар.

Крім того, адвокат спростував закиди колишнього чиновника про нібито погрози у його бік, адже Вербицький жодного разу не заявив про такі факти офіційно: у суді чи зверненням до правоохоронних органів.

"Заступник генерального прокурора має знати, що в разі надходження погроз реєструється кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування. Таких фактів немає, не було жодного тиску, перешкоджань. Судді неодноразово запитували прокурора: "скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь факти тиску на свідків, потерпілих, погроз і так далі", — каже Пушкар, додаючи, що жодних таких фактів наведено не було.

Також захисник Коломойського обурився маніпуляцією Вербицького про те, що гроші вкладників було нібито втрачено "під час війни", коли вони були "потрібні захисникам". Крім того, він підкреслив, що жоден вкладник ПриватБанку не постраждав.

"Не зрозуміло, чому особа, яка керує чи керувала цим розслідуванням, не пригадує, що події, які інкримінуються Коломойському, — це 2013-й і початок 2014 року. Якщо більш детально, то це березень 2013-го і лютий 2014-го. Про яку війну йдеться у словах Вербицького, не зрозуміло. Далі, щодо втрачених грошей вкладниками банку, про які він сказав, — жоден вкладник ПриватБанку не постраждав, це вже доведено і перевірено. Жодних питань щодо невиконання банком перед вкладниками своїх обов'язків, жодного факту зафіксовано не було", — обурився адвокат.

Нагадаємо, 23 жовтня у Печерському районному суді міста Києва продовжили строки тримання під вартою бізнесмену Ігорю Коломойському у справі про так зване "підбурювання" до замаху на умисне вбивство.