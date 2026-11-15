"Сотні офіцерів не повірили": речник Генштабу закликав парламент розглянути справу генерала СБУ Дуки

Формат ТСК, на думку Ковальова, дозволить краще з'ясувати всі обставини

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Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов закликав вивчити обставини справи генерала СБУ Сергія Дуки у форматі парламентської тимчасової слідчої комісії. Він виступив за аналіз доказів, заслуховування свідків та аудит діяльності НАБУ і САП.

Свою позицію Ковальов виклав у дописі у Facebook. На його думку, зустріч Дуки після виходу зі слідчого ізолятора багатьма бойовими офіцерами СБУ, зокрема співробітниками "Альфи", демонструє високу довіру до Дуки.

Речник Генштабу вважає, що обставини справи потребують докладного розгляду з дослідженням фактів і показань свідків.

"Формат парламентської ТСК, про який казав і сам генерал Дука, для цього цілком підійде. Він дасть змогу для з’ясування всіх обставин справи", – зазначає Ковальов.

Андрій Ковальов. Фото: АрміяІнформ

Окремо він запропонував вивчити підхід антикорупційних органів до публічного висвітлення розслідувань: як готують матеріали для оприлюднення та визначають час їх публікації. Результати аудиту, роботу комісії та її висновки Ковальов закликав зробити максимально відкритими в межах, які дозволяє державна таємниця.

"Відповіді потрібні хоча б тому, що зараз вимагають дій не просто "активісти", списані з війська за сумнівними діагнозами. Цього вимагають бойові офіцери, які хочуть знати правду", — переконаний речник Генштабу.

Нагадаємо, що сам генерал Дука після звільнення з-під варти також звернувся до народних депутатів із проханням створити ТСК для вивчення діяльності антикорупційних органів. Водночас його вже запросили на засідання чинної парламентської комісії, яку очолює народний депутат Олексій Гончаренко.

Що передувало ситуації?

Співробітник Служби безпеки Сергій Дука фігурує у справі НАБУ та САП "Карфаген". 4 листопада 2026 року йому повідомили про підозру в участі у злочинній організації. За версією слідства, він допомагав одному з організаторів уникати викриття та підтримував комунікацію з посадовцями інших правоохоронних органів. Дука вини не визнав і заперечив свою причетність до діяльності кол-центрів.

6 листопада Вищий антикорупційний суд обрав йому тримання під вартою на 60 днів з альтернативою застави у 65 мільйонів гривень. 13 листопада повну суму внесли, після чого генерал вийшов із СІЗО.