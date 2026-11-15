"Перлина бажання". Українці ностальгують за сувеніром, що був мрією кожної дівчинки (фото)
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Одні досі зберігають прикрасу, інші лише нещодавно здійснили дитячу мрію
Українці згадали минулі часи, коли у продажу з'явились набори з мушлею, всередині якої була перлина для кулона. Незвичний сувенір з минулого нагадав українцям дитинство та чудові моменти з їхнього життя.
Про таку прикрасу нагадала користувачка під ніком mammysanny93 в соціальній мережі Threads. У наборі Love Pearl продається металева баночка з мушлею та кулон на ланцюжку – саме для нього й призначалася перлина.
Мушля з перлиною та ностальгія за минулим
Дівчина згадала минулі роки, коли такі набори тільки з'являлись. За її словами, ці моменти неможливо забути.
"Знаєте, що згадала? Колись продавалися ракушки, в яких були перлини, та ракушка ще й смерділа дико, але потім у кулончик – і краса. Є хто ще згадав?" – написала жінка.
Що пишуть в коментарях?
Користувачка @lizabellenova розповіла, що досі має таку прикрасу, хоча вже її не носить. У пам’яті залишився й особливий ритуал, який супроводжував відкриття мушлі.
"У мене є така. Ще з року 2007. Але не ношу. Називалась, якщо не помиляюсь, "Перлина бажання". Там ще треба було загадати бажання перед тим, як відкриєш", – поділилася @lizabellenova.
Свій кулон пригадала й @_m_daria_a: у неї він був у формі дельфіна. А для @zolotavskaya цей набір так і залишився нездійсненою дитячою мрією – вона написала, що дуже хотіла його, але ніколи не мала.
Історією невдалого відкриття набору поділилася @ya.tshchk. Її спогад пов’язаний зі шкільним подарунком, а повернутися до давнього бажання вдалося вже згодом.
"Цього року успішно закрила цей гештальт. У школі колись усім дівчатам подарували такі набори. Відкриваючи свій, я впустила перлинку в раковину і вже не змогла дістати", – розповіла @ya.tshchk.
Інша учасниця обговорення, @anna_shushailo, пов’язала ці набори з двома поїздками – дитячим відпочинком на Азовському морі та покупкою в Хорватії.
"Цього року купили такі у Хорватії в супермаркеті. У дитинстві на Азовському морі купляли", – написала @anna_shushailo.
Користувачка @kcucha622023 пригадала, що купувала такий сувенір у Криму. А @privedenka_i_ko брала набори і для себе, і для подруги – авторка допису відповіла, що робила так само.
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