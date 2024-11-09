Майдан Свободи: як змінювалося серце Харкова протягом сотні років (фото, відео)

Історія площі Свободи у фотографіях та відео

8 листопада російські війська знову атакували Харків, завдавши трьох ударів по місту. Один із них вкотре припав на площу Свободи — історичне та культурне серце Харкова. Вибух стався біля сухого фонтану, у центральній частині площі, між корпусами Харківського національного університету імені Каразіна.

Площа Свободи — значне місце для харків’ян і одна з найвідоміших міських пам’яток. У різні епохи вона змінювалася, відбиваючи низку подій, архітектурні стилі та епохи.

У зв’язку з останніми подіями "Телеграф" вирішив звернутися до архівів та показати добірку історичних знімків, на яких відображено вигляд площі у різні роки.

Будівництво площі, 1930 рік

Центральна площа Харкова займає шосте місце за величиною в Європі та дванадцяте у світі. За час свого існування вона змінила безліч назв. Спочатку це була Ветеринарна площа, потім була перейменована на площу Дзержинського, у період німецької окупації – площу Німецької армії та площу Лейбштандарта СС, після окупації площа знову називалася ім’ям Дзержинського і після здобуття Україною незалежності – майдан Свободи.

Німецький солдат на площі у Харкові, 1942 рік. Фото: Bundesarchiv, Bild

Вид на площу з німецького літака, 1942 рік

Створена на початку 1920-х років площа стрімко стала найважливішим архітектурним та громадським центром міста. Згодом навколо площі з’явилися будівлі в конструктивістському стилі, а потім було збудовано знаменитий Будинок Держпрому — яскравий приклад авангардної архітектури та першу в СРСР багатоповерхову будівлю із залізобетонним каркасом. Держпром став символом індустріального прогресу та процвітання.

Під час Другої світової війни площу було частково зруйновано, але потім відновлено та розширено. У повоєнні роки навколо площі звели безліч культурних та адміністративних будівель, серед яких — корпуси Харківського національного університету імені Каразіна.

У 1990-х роках площа була оновлена, і з того часу залишалася місцем проведення громадських заходів, свят та концертів, а також акцій та протестів. 12 вересня 2008 року на площі Свободи дав концерт гурт Queen + Paul Rodgers, який за різними оцінками зібрав від 150 до більш як 350 тисяч глядачів.

Концерт Queen у Харкові, 12 вересня 2008 року

Вид на майдан Свободи з висоти, 2012 рік. Фото: Дмитро Следюк

Довгий час у центрі площі височіла найбільша в Україні пам’ятка Леніну. Але 28 вересня 2014 року у Харкові активісти знесли її.

Січень 2011 року. Різдвяний ярмарок на майдані Свободи

Знесення пам’ятника Леніну у Харкові, 28 вересня 2014 року. Фото: Михайло Венчук

Попри спроби російських військових знищити одну з визначних пам’яток Харкова, площа Свободи залишається одним із найулюбленіших місць відпочинку городян.

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