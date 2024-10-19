Як виглядав найпопулярніший магазин Києва 50 років тому (фото)

Тут завжди було багатолюдно

Столичний Центральний гастроном багато років вважався культовим місцем для мешканців та гостей Києва, адже саме тут регулярно "викидали" на полиці дефіцитний товар. Сама будівля була зведена в 1874 році і вона пройшла через багато випробувань.

На жаль, величний Центральний гастроном згорів дотла вже у 2000-х і про його відновлення не йдеться. Редакція "Телеграфа" вирішила розповісти читачам історію цього культового місця, спогади про яке залишилися лише на фотографіях.

Історія появи Центрального гастронома у Києві

Триповерховий будинок на розі вулиць Богдана Хмельницького та Хрещатик збудував у 1874 році французький купець Жан Кане. На першому поверсі розташовувалися торгові павільйони, а на другому та третьому – номери готелю "Кане".

У будівлі також базувалося представництво американської фірми "Зінгер" – всесвітньо відомого виробника швейних машинок.

У готелі "Кані" зупинялися відомі особи, такі як художник Михайло Врубель, майбутній гетьман Павло Скоропадський та український актор та режисер Панас Саксаганський.

Під час Другої світової війни будівля дивом уціліла, тоді як Хрещатик перетворився на руїни. За радянських часів триповерховий будинок почали використовувати як житловий, а перший поверх відвели під Центральний гастроном.

Вивіска "Центральний гастроном" багато років прикрашала унікальну будівлю на адресу Хрещатик, 40/1. А зверху над ним було встановлено слоган: "СЛАВА ГЕРОЇЧНОМУ РОБІТНИЧОМУ КЛАСУ".

Починаючи з 70-х років, киянам Центральний гастроном запам’ятався довгими чергами. Це був практично єдиний магазин, який працював до 23:00 і тут часто "викидали" дефіцит.

Деякі вишиковувалися біля будівлі ще з вечора і кожен потенційний покупець сподівався на те, що саме він потрапить на "викид" дефіцитного товару: ковбаси та сосисок, молочних продуктів, кока-коли, верхнього одягу, порошку та соди.

1994 року його визнали пам’яткою архітектури. Будинок Центрального гастронома одержав охоронний номер 350.

Влітку 2017 року на даху колишнього Центрального гастронома спалахнула велика пожежа, внаслідок якої згоріли перекриття між другим та третім поверхами та дах будівлі.

На даний момент будівлю відновлювати не збираються, а сама споруда довгий час закрита банерною тканиною.

Нагадаємо, перші "супермаркети" у Києві називалися "Універсам" і почали з’являтися у столиці у далекі 1970-і роки. Їхні будівлі виглядали незвичайно, а сама концепція була запозичена у західних магазинів.

В "Універсамах" були всі атрибути сучасного супермаркету: і пластикові кошики, і персонал у брендованому одязі, і довгі ряди стелажів, заставлених всілякими товарами.

Покупці могли розплачуватись на касі за всі покупки одразу. Причому використовувати стали справжні касові апарати замість бухгалтерських рахунків. Також "фішкою" перших супермаркетів став "дивовижний" стрічковий транспортер, який на виході збирав порожні кошики.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав перший McDonalds у Києві. Перший ресторан мережі швидкого харчування McDonald’s у столиці відкрився 24 травня 1997 року. Заклад розміщувався біля станції метро "Лук’янівська" у Шевченківському районі. Саме цей ресторан швидкого харчування став не лише першим у Києві, а й першим у всій Україні.