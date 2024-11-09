Площадь Свободы: как менялось сердце Харькова в течение сотни лет (фото, видео)

История площади Свободы в фотографиях

8 ноября российские войска вновь атаковали Харьков, нанеся три удара по городу. Один из них в который раз пришелся на площадь Свободы — историческое и культурное сердце Харькова. Взрыв произошел около сухого фонтана, в центральной части площади, между корпусами Харьковского национального университета имени Каразина.

Площадь Свободы — значимое место для харьковчан и одна из самых узнаваемых городских достопримечательностей. В разные эпохи она менялась, отражая череду событий, архитектурные стили и эпохи.

В связи с последними событиями "Телеграф" решил обратиться к архивам и показать подборку исторических снимков, на которых запечатлен облик площади в разные годы. Это напоминание не только о культурной ценности площади, но и о переменчивом времени, которое Харьков переживает сегодня.

Строительство площади, 1930 год

Центральная площадь Харькова, занимает шестое место по величине в Европе и двенадцатое в мире. За время своего существования она сменила множество названий. Изначально это была Ветеринарная площадь, затем была переименована в площадь Дзержинского, в период немецкой оккупации – площадь Немецкой армии и площадь Лейбштандарта СС, после оккупации площадь снова называлась именем Дзержинского и после обретения Украиной независимости — площадь Свободы.

Немецкий солдат на площади в Харькове, 1942 год. Фото: Bundesarchiv, Bild

Вид на площадь с немецкого самолета, 1942 год

Созданная в начале 1920-х годов площадь стремительно стала важнейшим архитектурным и общественным центром города. Со временем вокруг площади появились здания в конструктивистском стиле, а затем был построен знаменитый Дом Госпрома — яркий пример авангардной архитектуры и первое в СССР многоэтажное здание с железобетонным каркасом. Дом Госпрома стал символом индустриального прогресса и процветания.

Во время Второй мировой войны площадь была частично разрушена, но затем восстановлена и расширена. В послевоенные годы вокруг площади построили множество культурных и административных зданий, среди которых — корпуса Харьковского национального университета имени Каразина.

В 1990-х годах площадь была обновлена, и с тех пор оставалась местом проведения общественных мероприятий, праздников и концертов, а также акций и протестов.12 сентября 2008 на площади Свободы дала концерт группа Queen + Paul Rodgers. Музыкальное событие собрало по разным оценкам, от 150 до более чем 350 тысяч зрителей.

Концерт Queen в Харкове, 12 сентября 2008 года

Вид на площадь Свободы с высоты, 2012 год. Фото: Дмитрий Следюк

Долгое время в центре площади возвышался самый большой в Украине памятник Ленину. Но 28 сентября 2014 года в Харькове активисты снесли его.

Январь 2011 года. Рождественская ярмарка на площади Свободы

Снос памятника Ленину в Харькове, 28 сентября 2014 года. Фото: Михаил Венчук

Вопреки попыткам российских военных уничтожить одну из достопримечательностей Харькова, площадь Свободы остается одним из самых любимых мест времяпрепровождения горожан.

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