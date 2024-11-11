Сейчас в это трудно поверить: как изначально выглядел легендарный рынок "Озерка" в Днепре

В 2025 году "Озерке" исполнится 140 лет!

Одним из самых известных мест Днепра является рынок "Озерка". Для многочисленных посетителей — это привычное место для покупок, где можно найти все, от свежих продуктов до товаров первой необходимости. Однако, вероятно, немногие задумывались о том, как выглядел рынок в самом начале существования.

"Телеграф" решил показать уникальные фотографии, которые возвращают в прошлое и дают возможность взглянуть на рынок во время его появления.

Как раньше выглядел рынок "Озерка"

"Озерка" в Днепре — это не просто место для покупок, это живая история города. На старых черно-белых фотографиях, которыми поделились в Facebook-группе "История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск", рынок предстает в начале своей долгой и многослойной истории, наполненной особой атмосферой.

16 апреля 1885 года Городская Дума Екатеринослава (так в те годы назывался Днепр) разрешила построить деревянные лавки на Озерной площади. Именно с этого момента начинается отсчет истории рынка.

Местность "Озерки". Водосток через который сделали перелив озера в Городской сад

С тех пор "Озерка" стал символом не только торговли, но и народной культуры. Здесь торговали всем, что только можно было: свежие овощи и фрукты, зерно, молочные продукты, а также изделия ремесленников и домашних мастерских.

Озерный базар. Фото: коллекция Грицаенко С.Г.

На фотографиях можно увидеть, как вокруг импровизированных прилавков собирались люди самых разных сословий и возрастов. И хотя рынок постепенно начал обретать черты организованного пространства с постоянными торговыми местами и павильонами, в его атмосфере долго сохранялась свобода, оживленность и неповторимый дух стихийной торговли. Вероятно, люди приходили сюда не только за покупками, но и за новостями, за человеческим общением.

Озерный базар после погрома

"Озерка", лето 1943 года. Фото из книги "Нацистский новый порядок в городах Украины"

Сегодня, рассматривая черно-белые снимки, можно почувствовать, как все это пространство — лавки, ряды товаров, прилавки и люди вокруг — оживает перед глазами. Эти снимки напоминают, что "Озерка" — это не просто место, а целый пласт жизни, наполненный историями тех, кто когда-то стоял за прилавками, кто торговался, кто создавал и поддерживал торговые традиции города.

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