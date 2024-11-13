Купив квартиру у "регіонала" і оскандалився з рюкзаками: де зараз син Арсена Авакова, який є військовозобов’язаним

Єдиний син ексміністра МВС найбільш відомий у скандальній "справі рюкзаків Авакова"

Син колишнього міністра МВС Арсена Авакова є підприємцем. У 2016 році чоловік став широко відомим, коли підозрювався у розтраті бюджетних коштів.

Олександр Аваков народився 11 вересня 1988 року. Закінчив Харківський національний університет імені Василя Каразіна за спеціальністю "Фінанси".

Нині займається підприємницькою діяльністю. За даними OpenDataBot за 2017 рік, Аваков-молодший був співвласником 7 компаній, зокрема ТОВ "Телекомпанія АТН", ТОВ "Трастова компанія Авакова", ТОВ "Видавничий дім ’Інвестор’" та інших.

У серпні 2014 року бізнесмен вступив до лав батальйону спецпризначення МВС "Київ-1" як доброволець. Він займався постачанням солдатам необхідними речами та організацією виступів артистів для бійців. 17 лютого 2015 року Авакова звільнено в запас.

Олександр Аваков за часів АТО

Купівля квартири

30 травня 2014 року Олександр Аваков придбав 6-кімнатну квартиру площею 375 м² в елітному житловому комплексі "Альпійський" у Києві на вулиці Протасів Яр, 8. Ймовірна вартість житла становила понад 1 млн доларів США. Продавцем виступив Іван Куровський — колишній народний депутат від Партії регіонів та власник компанії "Житлобуд", яка займалася будівництвом цього комплексу.

Олександр Аваков (справа) у брендовій футболці Givenchy

Справа про рюкзаки Авакова

Наприкінці 2014 – на початку 2015 року МВС закупило для Нацгвардії 6 тисяч рюкзаків на суму 16,5 мільйона гривень. Одним із постачальників стала дніпропетровська фірма "Дніпровенд", яка поставила 5 тисяч рюкзаків за завищеною ціною. До того ж рюкзаки не відповідали вимогам МВС та були доставлені із затримкою.

Фірма "Дніпровенд" виявилася пов’язаною з другом сина Авакова і до моменту участі у тендері вже перебувала під слідством як можливий конвертаційний центр. Вибір постачальників, включаючи "Дніпровенд", відбувався із втручанням колишнього заступника міністра Сергія Чеботаря. У лютому 2015 року з’явилося відео, де син міністра, ймовірно, обговорює угоду із Чеботарем.

У червні 2015 року було опубліковано журналістське розслідування, а у липні Генпрокуратура України порушила кримінальну справу. У квітні 2018 року НАБУ завершило розслідування. 12 липня САП закрила справу проти Авакова та Чеботаря, а 23 серпня Солом’янський суд зняв арешт із майна Олександра Авакова.

Скандал із журналісткою ICTV

Після конкурсу краси у березні 2016 року журналістка Христина Суворіна повідомила, що Олександр Аваков погрожував їй, оскільки не хотів, щоб його присутність на заході стала відомою.

"Ми всього лише хотіли запитати "наречену вибираєте?". Але він чомусь загрозливо обійняв мене і по дорозі до виходу став на вухо шепотіти, що зі мною буде, якщо це відео потрапить в ефір", — розповіла тоді Суворіна. Відео вийшло, а за журналістку заступилося багато відомих колег.

Аваков-молодший у 2016-му погрожував журналістці

Азартний гравець

У 2016 році з’явилося відео, де людина, схожа на Олександра Авакова, грає в покер на гроші. На початку ролика він повертає борг у 20 тисяч гривень, а потім кілька разів робить ставки по 10 тисяч. Журналіст Роман Бочкала пізніше повідомив про місцезнаходження підпільного казино у Харкові на вулиці Дерев’янка, 44, але висловив сумнів, що поліція закриє цей заклад.

Де зараз Олександр Аваков

Невідомо, чим зараз займається Аваков-молодший. У липні 2022 року Арсен Аваков заявив лише, що його військовозобов’язаний син, який раніше служив у спецбатальйоні МВС, зараз перебуває у Києві та активно займається волонтерством.

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