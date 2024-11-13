Купил квартиру у "регионала" и оскандалился с рюкзаками: где сейчас сын Арсена Авакова, являющийся военнообязанным

Единственный сын экс-министра МВД наиболее известный по скандальному "делу рюкзаков Авакова"

Сын бывшего министра МВД Арсена Авакова является предпринимателем. В 2016 году мужчина стал широко известен, когда подозревался в растрате бюджетных средств.

Александр Аваков родился 11 сентября 1988 года. Окончил Харьковский национальный университет имени Василия Каразина по специальности "Финансы".

В настоящее время занимается предпринимательской деятельностью. Согласно данным OpenDataBot за 2017 года, Аваков-младший был совладелец 7 компаний, в частности ООО "Телекомпания АТН", ООО "Трастовая компания Авакова", ООО "Издательский дом 'Инвестор'" и других.

В августе 2014 года бизнесмен вступил в ряды батальона спецназначения МВД "Киев-1" в качестве добровольца. Он занимался снабжением солдат необходимыми вещами и организацией выступлений артистов для бойцов. 17 февраля 2015 года Аваков уволен в запас.

Александр Аваков во времена АТО

Покупка квартиры

30 мая 2014 года Александр Аваков приобрел 6-комнатную квартиру площадью 375 м² в элитном жилом комплексе "Альпийский" в Киеве на улице Протасов Яр, 8. Предполагаемая стоимость жилья составила более 1 млн долларов США. Продавцом выступил Иван Куровский — бывший народный депутат от Партии регионов и владелец компании "Жилстрой", занимавшейся строительством этого комплекса.

Александр Аваков (справа) в брендовой футболке Givenchy

Дело о рюкзаках Авакова

В конце 2014 – начале 2015 года МВД закупило для Нацгвардии 6 тысяч рюкзаков на сумму 16,5 миллиона гривен. Одним из поставщиков стала днепропетровская фирма "Днипровенд", которая поставила 5 тысяч рюкзаков по завышенной цене. К тому же рюкзаки не соответствовали требованиям МВД и были доставлены с задержкой.

Фирма "Днипровенд" оказалась связанной с другом сына Авакова и к моменту участия в тендере уже находилась под следствием как возможный конвертационный центр. Выбор поставщиков, включая "Днипровенд", происходил с вмешательством бывшего замминистра Сергея Чеботаря. В феврале 2015 года появилось видео, где сын министра, вероятно, обсуждает сделку с Чеботарем.

В июне 2015 года было опубликовано журналистское расследование, а в июле Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело. В апреле 2018 года НАБУ завершило расследование. 12 июля САП закрыло дело против Авакова и Чеботаря, а 23 августа Соломенский суд снял арест с имущества Александра Авакова.

Скандал с журналисткой ICTV

После конкурса красоты в марте 2016 года журналистка Кристина Суворина сообщила, что Александр Аваков угрожал ей, поскольку не хотел, чтобы его присутствие на мероприятии стало известным.

"Мы всего-навсего хотели спросить "невесту выбираете?". Но он почему-то угрожающе обнял меня и по дороге к выходу стал на ухо шептать, что со мной будет, если это видео попадет в эфир", – рассказала тогда Суворина. Видео вышло, а за журналистку заступилось много известных коллег.

Аваков-малдший в 2016-м угрожал журналистке

Азартный игрок

В 2016 году появилось видео, где человек, похожий на Александра Авакова, играет в покер на деньги. В начале ролика он возвращает долг в 20 тысяч гривен, а затем несколько раз делает ставки по 10 тысяч. Журналист Роман Бочкала позже сообщил о местонахождении подпольного казино в Харькове на улице Деревянко, 44, но выразил сомнение, что полиция закроет это заведение.

Где сейчас Александр Аваков

Неизвестно, чем сейчас занимается Аваков-младший. В июле 2022 года Арсен Аваков заявил лишь, что его военнообязанный сын, ранее служивший в спецбатальоне МВД, сейчас находится в Киеве и активно занимается волонтерством.

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