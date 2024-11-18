При отриманні субсидії, потрібно дати детальну інформацію про прибутки: дохід за який час враховують

Сума субсидії напряму залежить від рівня доходу

В Україні існує механізм підтримки тих людей, які не можуть самостійно сплатити за житлово-комунальні послуги. Субсидію надають тим, в кого для цього є відповідне матеріальне становище.

При подачі документів на субсидію повідомляють про доходи членів родини та мешканців домогосподарстві. Це потрібно для розрахунку суми субсидії на основі середньомісячного спільного доходу.

Для субсидії на житлово-комунальні послуги

Для працездатних людей вказують дохід:

для субсидії на неопалювальний сезон — за 3 та 4 квартали попереднього року

для субсидії на опалювальний період — за 1 та 2 квартали поточного року

при призначенні субсидії не з початку сезону — за два квартали, що передають місяцю, який був до місяця звернення за субсидією.

При отриманні субсидії пенсіонером:

для субсидії на неопалювальний сезон — сума пенсії за березень поточного року

для субсидії на опалювальний сезон — сума пенсії за серпень поточного року

при зверненні не з початку сезону — за місяць, що передує місяцю, який був перед місяцем подачі звернення.

При отриманні субсидії безробітним

Якщо людина у період за який враховують доходи була зареєстрована у державній службі зайнятості як безробітня, вона може претендувати на субсидію. Мінімальна тривалість реєстрації — місяць. Якщо людина втратила роботу під час дії воєнного стану, для розрахунку субсидії використовують суму призначеної допомоги по безробіттю за повний місяць, що передував місяцю звернення по субсидію.

Для отримання субсидії на скраплений газ чи пічне паливо

Для отримання цього виду субсидії, враховуються доходи осіб зі складу домогосподарства за весь попередній календарний рік.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно скористатися спрощеною формою подачі документів на отримання субсидії. Від звичайної вона відрізняється тим, що більшість даних Пенсійний фонд отримує самостійно.