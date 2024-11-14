У 165 разів більше за "мінімалку". Яка максимальна пенсія в Україні

Щомісяця на пенсійні виплати в Україні йде 60,5 млрд. грн.

Мінімальна пенсія в Україні у 2024 році становить 2 361 гривню, а найбільша пенсійна виплата, яку отримують в нашій країні сягає 390 тисяч 184 гривні. Існують так звані "спеціальні" пенсії, які отримують судді, прокурори, деякі військові тощо, їх домагаються через суд.

Всього в Україні пенсії отримують 10 млн 342 тисячі 593 особи. Кожного місяця на пенсійні виплати йде 60,5 млрд грн (дані за жовтень 2024-го). Якщо розділити загальну суму на кількість пенсіонерів вийде, що в Україні середня пенсія складає 5 851 грн, підрахував OBOZ.UA.

Проте тих, хто вийшов на пенсію за загальними правилами, всього 7 млн 533 тисячі осіб. На щомісячне пенсійне забезпечення для них йде 42,4 млрд грн. Таким чином виходить, що, пенсія "звичайного" пенсіонера становить 5 635 грн.

Найбільша пенсія в Україні 390 тисяч 184 гривні це трохи більш як у 165 разів більше "мінімалки" (2 361). Виходить, що "елітний" пенсіонер щомісячно отримує 165 пенсій людини, яка має право лише на мінімальну пенсію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "спеціальні" пенсії призначуються через суди, чим користуються самі судді. Наприклад, суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Олег Оксененко відсудив у Пенсійного фонду 17 млн грн пенсії.