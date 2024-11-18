При получении субсидии нужно дать подробную информацию о прибыли: доход за какое время учитывают

Сумма субсидии напрямую зависит от уровня дохода

В Украине существует механизм поддержки людей, которые не могут самостоятельно оплатить жилищно-коммунальные услуги. Субсидию предоставляют тем, у кого для этого имеется соответствующее материальное положение.

При подаче документов на субсидию сообщают о доходах членов семьи и жителей домохозяйства. Это необходимо для расчета суммы субсидии на основе среднемесячного общего дохода.

Для субсидии на жилищно-коммунальные услуги

Для трудоспособных людей указывают доход:

для субсидии на неотапливаемый сезон — за 3 и 4 кварталы предыдущего года

для субсидии на отопительный период – за 1 и 2 кварталы текущего года

при назначении субсидии не с начала сезона — за два квартала, передающих месяцу, который был до месяца обращения за субсидией.

При получении субсидии пенсионером:

для субсидии на неотапливаемый сезон — сумма пенсии за март текущего года

для субсидии на отопительный сезон – сумма пенсии за август текущего года

при обращении не с начала сезона — за месяц, предшествующий месяцу, который был перед месяцем подачи обращения.

При получении субсидии безработным

Если человек в период за который учитывают доходы был зарегистрирован в государственной службе занятости как безработная, он может претендовать на субсидию. Минимальная продолжительность регистрации – месяц. Если человек потерял работу во время действия военного положения, для расчета субсидии используют сумму назначенного пособия по безработице за полный месяц, предшествующий месяцу обращения за субсидией.

Для получения субсидии на сжиженный газ или печное топливо

Для получения этого вида субсидии учитываются доходы лиц из состава домохозяйства за весь предыдущий календарный год.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно воспользоваться упрощенной формой подачи документов на получение субсидии. От обычной она отличается тем, что большинство данных Пенсионный фонд получает самостоятельно.