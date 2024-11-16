Багато витрачаєте на комунальні послуги? Спробуйте скористатись субсидією

Сума субсидії залежить від статків родини

В Україні люди, які не можуть самостійно сплачувати за житлово-комунальні послуги, можуть скористатися підтримкою держави. Вони можуть подати документи на отримання житлової субсидії. Вона покриватиме частину комунальних витрат.

Право на отримання житлової субсидії мають люди з певним матеріальним та соціальним становищем. До прикладу, субсидію не нададуть, якщо людина ніде не працює, при цьому не є пенсіонером, студентом чи офіційно безробітним тощо. В середньому, комунальні витрати мають перевищувати 15% сукупного доходу родини.

Подати документи на отримання субсидії можна особисто у відділеннях Пенсійного фонду, ЦНАПі або в уповноваженого місцевої територіальної ради. Також можна скористатися поштою, відправивши заповнені документи на адресу Пенсійного фонду. Інший спосіб подати документи — онлайн за розгорнутою та спрощеною формою. Зробити це можна на порталі "Дія" чи на вебпорталі Пенсійного фонду. Для зручності подання документів в Пенсійному фонді також є додаток для смартфонів. Через нього також можна звернутися щодо отримання субсидії.

Після подання документів на отримання субсидії протягом 14 днів в Пенсійному фонді вирішать, чи може людина претендувати на отримання допомоги. Про рішення повідомляють протягом трьох днів. Якщо в документах є помилка — можуть надати 30 днів на її виправлення. Субсидію надсилають на рахунок в банку, людина вже самостійно розподіляє, яку суму за які комунальні послуги сплачувати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, можна також отримати субсидію на оренду житла. Ця опція з січня буде доступна переселенцям.