Укр

Как получить субсидию на дрова и сколько денег дают

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Государство поддержит людей, чтобы они могли согреться зимой Новость обновлена 19 ноября 2024, 08:42
Государство поддержит людей, чтобы они могли согреться зимой. Фото Unsplash.com

Окончательная сумма субсидии зависит от дохода семьи и количества проживающих

В Украине предоставляется несколько видов субсидий для поддержки населения. Одна из них — на приобретение печного топлива .

Как напомнили в Пенсионном фонде, размер субсидии на печное топливо – это разница между расчетом стоимости по нормам использования с предельными показателями стоимости и суммой обязательного платежа.

  • 382, 46 грн за один баллон сжиженного газа
  • 3824,63 грн. за тонну твердого топлива.

При этом нормой использования твердого топлива является 2 т на домохозяйство, а сжиженного газа 2 баллона (на 1-2 человека), 3 баллона (на 3-4 человека), 4 баллона (на 5 и более человек). Детальнее способ расчета субсидии показан на инфографике ПФУ.

Как рассчитать размер субсидии на дрова.
Как рассчитать размер субсидии на дрова.

Важно знать, что субсидия на печное топливо выплачивается раз в год и единой суммой. В Минсоцполитики сообщали, что сумма может составить 21 000 грн и продолжается проект по меньшей мере до декабря 2024 года включительно.

Кто имеет право на субсидию на печное топливо

Такая помощь доступна не всем — есть четкий перечень областей, где люди могут обратиться за такой помощью, в частности, именно для них предусмотрена выплата в размере 21000 грн. Это люди, живущие в 10-километровой зоне от государственной границы с Российской Федерацией или с линией столкновения. В общем обратиться за субсидией на печное топливо могут жители:

  • Харьковской
  • Донецкой
  • Днепропетровской
  • Сумской
  • Херсонской
  • Луганской
  • Запорожской
  • Черниговской
  • Николаевской области.

Чтобы получить субсидию на дрова или другое печное топливо, нужно обратиться в органы социальной защиты и подать декларацию о доходах и заявлении на субсидию на дрова. Тем, кто уже получал пособие, но может претендовать на доплату, подавать документы повторно не нужно, если они уже предоставляли разрешение на участие в программе международной помощи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каковы особенности оказания помощи переселенцам. Кроме субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, вскоре они смогут получать субсидию на аренду жилья.

Теги:
#Субсидии