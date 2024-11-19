Как получить субсидию на дрова и сколько денег дают

Окончательная сумма субсидии зависит от дохода семьи и количества проживающих

В Украине предоставляется несколько видов субсидий для поддержки населения. Одна из них — на приобретение печного топлива .

Как напомнили в Пенсионном фонде, размер субсидии на печное топливо – это разница между расчетом стоимости по нормам использования с предельными показателями стоимости и суммой обязательного платежа.

382, 46 грн за один баллон сжиженного газа

за один баллон сжиженного газа 3824,63 грн. за тонну твердого топлива.

При этом нормой использования твердого топлива является 2 т на домохозяйство, а сжиженного газа 2 баллона (на 1-2 человека), 3 баллона (на 3-4 человека), 4 баллона (на 5 и более человек). Детальнее способ расчета субсидии показан на инфографике ПФУ.

Как рассчитать размер субсидии на дрова.

Важно знать, что субсидия на печное топливо выплачивается раз в год и единой суммой. В Минсоцполитики сообщали, что сумма может составить 21 000 грн и продолжается проект по меньшей мере до декабря 2024 года включительно.

Кто имеет право на субсидию на печное топливо

Такая помощь доступна не всем — есть четкий перечень областей, где люди могут обратиться за такой помощью, в частности, именно для них предусмотрена выплата в размере 21000 грн. Это люди, живущие в 10-километровой зоне от государственной границы с Российской Федерацией или с линией столкновения. В общем обратиться за субсидией на печное топливо могут жители:

Харьковской

Донецкой

Днепропетровской

Сумской

Херсонской

Луганской

Запорожской

Черниговской

Николаевской области.

Чтобы получить субсидию на дрова или другое печное топливо, нужно обратиться в органы социальной защиты и подать декларацию о доходах и заявлении на субсидию на дрова. Тем, кто уже получал пособие, но может претендовать на доплату, подавать документы повторно не нужно, если они уже предоставляли разрешение на участие в программе международной помощи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каковы особенности оказания помощи переселенцам. Кроме субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, вскоре они смогут получать субсидию на аренду жилья.