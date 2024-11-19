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Чим небезпечне використання неоригінальної зарядки

Автор
Ганна Нестерова
Дата публікації
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Автор
Зарядка телефону Новина оновлена 19 листопада 2024, 20:05
Зарядка телефону. Фото Відкриті джерела

Корисна та важлива інформація

Існує чимало порад про те, як правильно заряджати смартфон. При цьому багато хто радить використовувати виключно "рідну" зарядку та оригінальний кабель.

"Телеграф" вирішив докладніше розібратися у цьому питанні та дізнатися, що насправді станеться з гаджетом, якщо використати неоригінальні аксесуари. Як виявилося, це переконання дуже вигідне саме виробникам техніки.

На що звернути увагу при виборі сторонньої зарядки

Виробники рекомендують використовувати виключно оригінальні аксесуари і ніколи не вибирати сторонні зарядні пристрої. Ця "фішка" є дуже поширеною серед власників техніки від компанії Apple.

На думку ж фахівців, використовувати неоригінальні аксесуари цілком можна. Головне правило — вони повинні бути реальними аналогами в плані видаваного струму і напруги.

Варто пам'ятати: що вищий вихідний струм, то швидше заряджається гаджет. При цьому, завдяки сучасним вбудованим контролерам смартфон ніколи не пропустить більше струму, ніж йому "потрібно" і знизить потужність на вході.

Отже, при виборі сторонньої зарядки обов’язково зверніть увагу на такі пункти:

  • роз’єм. Якщо у вас смартфон із портом Type-C, то й зарядка потрібна відповідна, а під micro USB – micro USB. При цьому не рекомендується використовувати перехідники, оскільки цей "додатковий елемент" може стати причиною поганого контакту та короткого замикання. І це може призвести до реальної поломки гаджета. Крім цього, перехідники не підтримують режим "швидкої зарядки";
  • максимальний струм. Номінальне значення записано на зарядному пристрої і позначає максимальний струм, який здатний зарядний пристрій забезпечити. Вибирайте або таке саме, або більше за значенням. Головне — не перестаратися, тож орієнтуйтеся на конкретні рекомендації виробника смартфона;
  • сертифікація. Дізнайтеся, чи є у аксесуару сертифікація від виробника типу UL/CE/FCC. Такі позначення забезпечують необхідний мінімум безпеки.
  • швидка зарядка. Якщо у вас гаджет із системою "швидкої зарядки", то стандартний протокол від виробника може не підтримуватися сторонніми аксесуарами. І тут дійсно рекомендується використовувати оригінальну зарядку свого бренда.

Тому, можна стверджувати, що "не рідні" аксесуари — при правильному підборі — працюватимуть не гірше за оригінальні. І не зіпсують ваш гаджет.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що кожен власник смартфона стикався із ситуацією, коли батарея несподівано швидко сідає. Навіть відключення Bluetooth, Wi-Fi та геолокації не завжди рятує ситуацію. Потрібно змінити всього один параметр, і ваш смартфон буде набагато автономнішим.

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#Смартфон #Аксесуари #Зарядка #Гаджет