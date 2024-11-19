Чем опасно использование неоригинальной зарядки

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Существует немало советов о том, как правильно заряжать смартфон. При этом многие советуют использовать исключительно "родную" зарядку и оригинальный кабель.

"Телеграф" решил подробнее разобраться в вопросе и узнать, что на самом деле произойдет с гаджетом, если использовать неоригинальные аксессуары. Как оказалось, данное убеждение очен выгодно именно производителям техники.

На что обратить внимание при выборе сторонней зарядки

Производители настоятельно рекомендуют использовать исключительно оригинальные аксессуары и никогда не выбирать сторонние зарядные устройсва. Эта "фишка" очень распространена среди владельцев техники от компании Apple.

По мнению же специалистов, использовать неоригинальные аксессуары вполне можно. Главное правило — они должны быть реальными аналогами в плане выдаваемого тока и напряжения.

Чем выше выходной ток, тем быстрее заряжается гаджет. При этом, благодаря современным встроенным контроллерам смартфон никогда не пропустит большетока, чем ему "положено" и снизит мощность на входе.

Так что при выборе сторонней зарядки обязательно обратите внимание на следующие пункты:

разъём. Если у вас смартфон с портом Type-C, то и зарядка нужна соответствующая, а под micro USB — micro USB. При этом не рекомендуется использовать переходники, так как этот "дополнительный элемент" может стать причиной плохого контакта и короткого замыкания. А это может привести к реальной поломке гаджета. Кроме этого переходники не поддерживают режим "быстрой зарядки";

Если у вас смартфон с портом Type-C, то и зарядка нужна соответствующая, а под micro USB — micro USB. При этом не рекомендуется использовать переходники, так как этот "дополнительный элемент" может стать причиной плохого контакта и короткого замыкания. А это может привести к реальной поломке гаджета. Кроме этого переходники не поддерживают режим "быстрой зарядки"; максимальный ток. Номинальное значение записано на зарядном устройстве и обозначает максимальный ток, который зарядное устройство способно обеспечить. Выбирайте либо такое же, либо большее по значению. Главное — не переусердствовать, поэтому ориентируйтесь на конкретные рекомендации производителя смартфона;

Номинальное значение записано на зарядном устройстве и обозначает максимальный ток, который зарядное устройство способно обеспечить. Выбирайте либо такое же, либо большее по значению. Главное — не переусердствовать, поэтому ориентируйтесь на конкретные рекомендации производителя смартфона; сертификация. Узнайте есть ли у аксессуара сертификация от производителя по типу UL/CE/FCC. Такие обозначения обеспечивают необходимый минимум безопасности.

Узнайте есть ли у аксессуара сертификация от производителя по типу Такие обозначения обеспечивают необходимый минимум безопасности. быстрая зарядка. Если у вас гаджет с системой "быстрой зарядки", то стандартный протокол от производителя может не поддерживаться сторонними аксессуарами. В этом случае действительно рекомендуется использовать оригинальную зарядку своего бренда.

Поэтому, можно утверждать, что "не родные" аксессуары — при правильном подборе — будут работать не хуже оригинальных. И никак не испортят ваш гаджет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что каждый владелец смартфона сталкивался с ситуацией, когда батарея неожиданно быстро садится. Даже отключение Bluetooth, Wi-Fi и геолокации не всегда спасает ситуацию. Надо изменить всего один параметр, и ваш смартфон будет гораздо более автономным.