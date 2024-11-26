Як довго треба працювати, щоб купити власну квартиру в Україні

Все залежить від того, в якому регіоні України розташоване житло

Купівля житла в Україні за умов воєнних дій продовжує залишатися нездійсненною мрією для багатьох громадян країни. Щоб купити однокімнатну квартиру, потрібно відкладати в середньому всю зарплату від 3 до 10 років.

Про це свідчать дані порталу ЛУН. Найдорожче житло розташоване у Києві, Львові та Ужгороді, а також у Вінниці та Луцьку.

У столиці, а також центрах Львівської та Закарпатської областей 1 кв. м на вторинному ринку коштує 1 500, 1 470 і 1 270 доларів, відповідно. У Луцьку та Вінниці 1 квадратний метр житла коштує 1 110 та 1 040 доларів, відповідно.

Львів

За 10 років потрібно нагромадити 65 тисяч доларів, щоб купити однокімнатну квартиру. Двокімнатну можна придбати за 89 тисяч доларів, але збирати гроші потрібно майже 14 років. А за 17,2 роки можна купити трикімнатну квартиру (її вартість – 112 тисяч доларів).

Київ

За 8,3 роки на однокімнатну квартиру потрібно накопичити 60 тисяч доларів. На двокімнатну – 94 тисячі доларів (накопичувати доведеться 13 років), трикімнатну – 135 тисяч доларів (потрібно майже 19 років).

Ужгород

Однокімнатна квартира коштує 55 тисяч доларів — її можна купити за 8,9 року. Для того, щоб купити двокімнатну квартиру, знадобиться 13,4 роки – коштує вона 83 тисяч доларів. На покупку трикімнатної знадобляться 16 років та 102 тисячі доларів.

Луцьк

У Луцьку однокімнатна квартира коштує 46 тисяч доларів, але для цього потрібно збирати гроші майже 9 років. Двокімнатну можна придбати за 57 тисяч доларів (доведеться накопичувати 11 років), а трикімнатну — за 65 тисяч доларів (потрібно накопичувати 12,2 роки).

Вінниця

Однокімнатна квартира у Вінниці коштує 45 тисяч доларів, але на неї потрібно збирати 8,2 роки. Водночас двокімнатна вартує 65 тисяч доларів (накопичувати доведеться майже 12 років), а трикімнатна — 72 тисячі доларів (потрібно накопичити гроші впродовж 13 років).

Раніше "Телеграф" розповідав, у якому районі Києва можна купити нерухомість.