Как долго нужно работать, чтобы купить собственную квартиру в Украине

Все зависит от того, в каком регионе Украины расположено жилье

Покупка жилья в Украине в условиях военных действий продолжает оставаться несбыточной мечтой для многих граждан страны. Для того, чтобы купить однокомнатную квартиру, нужно откладывать в среднем всю зарплату от 3 до 10 лет.

Об этом свидетельствуют данные портала ЛУН. Самое дорогое жилье расположено в Киеве, Львове и Ужгороде, а также в Виннице и Луцке.

В столице, а также центрах Львовской и Закарпатской областей 1 кв. м на вторичном рынке стоит 1 500, 1 470 и 1 270 долларов, соответственно. В Луцке и Виннице 1 квадратный метр жилья стоит 1 110 и 1 040 долларов, соответственно.

Львов

За 10 лет нужно накопить 65 тысяч долларов, чтобы купить однокомнатную квартиру. Двухкомнатную можно купить за 89 тысяч долларов, но копить деньги нужно почти 14 лет. А за 17,2 года можно купить трехкомнатную квартиру (ее стоимость — 112 тысяч долларов).

Киев

За 8,3 года на однокомнатную квартиру нужно накопить 60 тысяч долларов. На двухкомнатную – 94 тысяч долларов (копить придется 13 лет), трехкомнатную – 135 тысяч долларов (понадобиться почти 19 лет).

Ужгород

Однокомнатная квартира стоит 55 тысяч долларов — ее можно купить через 8,9 года. Для того, чтобы купить двухкомнатную квартиру, понадобиться 13,4 года — стоит она 83 тысячи долларов. На покупку трехкомнатной понадобятся 16 лет и 102 тысячи долларов.

Луцк

В Луцке однокомнатная квартира стоит 46 тысяч долларов, но для этого нужно копить деньги почти 9 лет. Двухкомнатную можно купить за 57 тысяч долларов (придется копить 11 лет), а трехкомнатную — за 65 тысяч долларов (нужно копить 12,2 года).

Винница

Однокомнатная квартира в Виннице стоит 45 тысяч долларов, но на нее нужно копить 8,2 года. В то же время двухкомнатная стоит 65 тысяч долларов (копить придется почти 12 лет), а трехкомнатная — 72 тысячи долларов (нужно накопить деньги в течение 13 лет).

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