У якому районі реально купити квартиру в Києві: огляд актуальних цін на нерухомість

Про власну квартиру в столиці мріє багато хто з українців

У листопаді ціни на нерухомість у Києві продовжують поступово зростати. За останні півроку вартість квартир на первинному ринку зросла на 10%. У той же час ціни на вторинці у столиці, навпаки, почали трохи знижуватися і впали в середньому на 2-3%.

Експерти зазначають, що попит на ринку столичного житла не можна порівняти з довоєнним – він менший на 40-50% і безпосередньо залежить від рівня безпеки у місті. Також на вартість квартири впливає район, кількість кімнат та рівень комфортабельності самого будинку.

"Телеграф" та аналітики порталу нерухомості ЛУН розповідають, які ціни фіксуються на житло у Києві у листопаді 2024 року і в яких районах можна знайти найдешевші квартири.

Вартість квартир на первинці у Києві

У листопаді 2024 року відзначається відчутне зростання цін на квартири в новобудовах. На даний момент, за квадратний метр у новому будинку просять в середньому 55 000 гривень.

Ціни на нове житло у столиці за останні півроку підскочили на значних 10%.

Ціни на первинці продовжують підвищуватися

На первинному ринку нерухомості у Києві спостерігається стабільне подорожчання вартості квартир як у преміум сегменті, так і в "економ-класі".

Наприклад, за квадратний метр у новобудові класу "преміум" доведеться віддати 128 800 гривень. Метр квадратний у новобудовах бізнес-класу коштує 72 100 гривень, у "комфорті" — 43 000 гривень та в "економі" — 39 400 гривень.

Середні ціни на первинку у столиці

Найдорожчі квартири на первинці традиційно продаються у Печерському, Шевченківському, Подільському та Голосіївському районах столиці.

У Печерському районі Києва доведеться віддати за квадратний метр у новобудові 104 700 гривень, у Шевченківському районі — 71 300 гривень, у Подільському районі — 56 000 гривень, а в Голосіївському — 55 100 гривень.

Найнижчі ціни за метр квадратний у новобудові зафіксовані у Дарницькому (41 600 гривень) та Деснянському (40 000 гривень) районах Києва.

Ціни у новобудовах у різних районах столиці

Вартість квартир на вторинному ринку в Києві

Середня ціна 1-кімнатної квартири у Києві у листопаді 2024 року на вторинному ринку становить 60 тисяч доларів США. За останні півроку ціни знизилися на 3%.

Однак, судячи з цін в оголошеннях з уже проданими квартирами, однушку на вторинному ринку реально купити в столиці за 55 тисяч США.

Середня ціна 1-кімнатної квартири на вторинному ринку

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку в листопаді продаються в Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах столиці.

Наприклад, 1-кімнатна квартира на Печерську коштуватиме покупцям 124 000 $. У Шевченківському районі на вторинному ринку однокімнатна квартира коштує — 80 000 $, а в Голосіївському — 70 100 $.

На вторинному ринку "найдешевші" однушки продаються в Оболонському (51 000 $), Святошинському (45 000 $) та Деснянському (39 000 $) районах Києва.

Ціна однокімнатної квартири в різних районах Києва

Вартість квартири на вторинному ринку залежить не тільки від району в якому вона розташована, але й від того, чи зроблено в ній ремонт.

Наприклад, 1-кімнатна квартира з ремонтом на вторинному ринку коштуватиме на 5 — 25 тисяч доларів дорожче, ніж без нього.

Порівняння цін з ремонтом та без нього

Середня ціна на 2-кімнатну квартиру на вторинному ринку столиці в листопаді 2024 року становить 94 тисяч доларів США. Вартість двушек за півроку зросла на 1%.

Експерти зазначають, що восени фіксується величезний попит саме на двокімнатні квартири у Києві на вторинному ринку.

Судячи з цін в оголошеннях про вже продані квартири, двушку на вторинному ринку можна купити в столиці за 65 000 $.

Середня ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку

Найдорожчі двушки на вторинному ринку також традиційно продаються в Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва. Саме тут спостерігається найбільше підвищення цін.

Наприклад, 2-кімнатна квартира на Печерську коштуватиме покупцям 188 000 $. У Шевченківському районі Києва двушка на вторинному ринку в листопаді 2024 року коштує — 120 тисяч доларів, а в Голосіївському — 108 тисяч доларів.

На вторинному ринку найдоступніші двушки продаються в Оболонському (72 500 $), Дніпровському (68 000 $), Святошинському (60 500 $) та Деснянському (53 900 $) районах Києва.

Ціна 2-кімнатної квартири на вторинному ринку в різних районах Києва

Квартири з ремонтом також коштують дорожче, ніж без нього. За "голі" стіни можна віддати на 4-30 тисяч доларів менше.

Цей варіант ідеально підійде тим, що не хоче переплачувати за ремонт і все любить робити виключно "під себе".

Порівняння цін з ремонтом та без нього

Середня ціна 3-кімнатної квартири на вторинному ринку столиці у листопаді 2024 року складає 135 тисяч доларів США.

Ціна на таку оселю за останні півроку ніяк не змінилася і продовжує дивувати своєю стабільністю.

Середня ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку

Найдорожче трикімнатне житло на вторинному ринку продається в Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва.

Наприклад, 3-кімнатна квартира на Печерську коштуватиме покупцям у листопаді 2024 року 303 000 $. У Шевченківському районі трикімнатна квартира коштує — 189 тисяч доларів, а в Голосіївському — 150 тисяч доларів.

На вторинному ринку найдешевші трикімнатні квартири продаються в Дніпровському (99 000 $), Святошинському (86 000 $) та Деснянському (67 400 $) районах Києва.

Ціна 3-кімнатної квартири на вторинному ринку в різних районах Києва

У Києві 3-кімнатна квартира з ремонтом на вторинному ринку коштуватиме на 20-60 тисяч доларів дорожче, ніж без нього.

Вибираючи житло без ремонту можна пристойно заощадити.

Порівняння цін з ремонтом та без нього

Нагадаємо, під Києвом можна орендувати будинки з генераторами на будь-який смак та гаманець. У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України та регулярними відключеннями світла серед населення почав зростати попит на оренду будинків з генераторами.

Таким чином, люди починають готуватися до можливих тривалих блекаутів, щоб не сидіти без електроенергії тривалий час.

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