Такою її вже ніхто не пам’ятає: як виглядала одна з перших вулиць Дніпра

Найбільш відома будівля вулиці — будинок Хреннікова

Вулиця Первозванівська, одна з найдавніших у Дніпрі, пройшла довгий шлях від свого виникнення до сучасного вигляду. Її історія почалася ще в перші роки будівництва міста: на плані Катеринослава 1806 року вже були позначені три забудовані квартали цієї вулиці. Про це розповіла Олена Присягина на сторінці в Facebook "Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ" та опублікувала старі світлини цієї вулиці.

Колись межею Первозванівської вулиці, як і всього міста, була Базарна (нині Чкалова). На її околиці стояли кілька вітряків, далі розташовувалося міське кладовище, а за ним починався степ. У середині XIX століття поруч із вулицею виникла слобідка Млинки, заселена біднотою.

На околицях стояли вітряки

Однак через часті пожежі, які спустошували дерев'яно-глинобитний Катеринослав, ця територія неодноразово страждала. Найбільше лихо сталося в 1885 році, коли пожежа знищила цілий квартал і слобідку Млинки. Після цього влада заборонила селитися на цій ділянці, і протягом 25 років вона залишалася пусткою.

У 1910 році на місці Млинків з'явилися будівлі Червоного Хреста, а поруч почали будувати церкву, яку не завершили через початок Першої світової війни. Тим часом перші квартали вулиці стали осередком заможних домовласників. Частина вулиці, що прилягала до Троїцького ринку, належала багатію Гуреєву, чиї будинки займали номери від 7 до 17.

Завершення будівництва будинку Хреннікова, 1913 рік

У 1912 році на розі Первозванівської та Катерининського проспекту звели великий будинок інженера Хреннікова, що став однією з визначних споруд того часу. Однак загалом благоустрій вулиці залишав бажати кращого. Навіть центральні квартали виглядали скромно.

Будинок Хреннікова

На початку XX століття через Первозванівську проклали колії міського трамвая. Зліва від неї розташовувалися Сінна площа та міське кладовище, яке згодом знесли. На його місці та на Сінній площі спорудили найбільший стадіон міста.

У 1922 році вулиця отримала назву на честь письменника Володимира Короленка. Проте 26 липня 2024 року Дніпропетровська обласна військова адміністрація повернула вулиці Первозванівській її історичну назву. Не дивлячись на те, що за роки існування вулиця дуже змінилась, все одно вона зберігає дух старого міста.

Раніше ми розповідали, як виглядав амфітеатр в Дніпрі. На жаль, про його існування тепер нагадує лише бетонне коло в парку.