Такой ее уже никто не помнит: как выглядела одна из первых улиц Днепра

Наиболее известное здание улицы – дом Хренникова

Улица Первозвановская, одна из самых старых в Днепре, прошла долгий путь от своего возникновения до современного вида. Ее история началась еще в первые годы строительства города: на плане Екатеринослава 1806 уже были обозначены три застроенных квартала этой улицы. Об этом рассказала Елена Присягина на странице в Facebook "История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск" и опубликовала старые фотографии этой улицы.

Когда-то за пределами Первозвановской улицы, как и всего города, была Базарная (ныне Чкалова). На ее окраине стояли несколько ветряных мельниц, дальше располагалось городское кладбище, а за ним начиналась степь. В середине XIX века рядом с улицей возникла слободка Млынки, заселенная беднотой.

В окрестностях стояли ветряные мельницы

Однако из-за частых пожаров, опустошавших деревянно-глинобитный Екатеринослав, эта территория неоднократно страдала. Самая большая беда произошла в 1885 году, когда пожар уничтожил целый квартал и слободку Млынки. После этого власти запретили селиться на этом участке, и в течение 25 лет он оставался пустым.

В 1910 году на месте Млынков появились здания Красного Креста, а рядом начали строить церковь, которую не завершили из-за начала Первой мировой войны. Между тем первые кварталы улицы стали центром состоятельных домовладельцев. Часть улицы, прилегающей к Троицкому рынку, принадлежала богачу Гурееву, чьи дома занимали номера от 7 до 17.

Завершение строительства дома Хренникова, 1913 год

В 1912 году на углу Первозвановского и Екатерининского проспекта построили большой дом инженера Хренникова, который стал одним из выдающихся сооружений того времени. Однако в целом благоустройство улицы оставляло желать лучшего.

Дом Хренникова, 1913

В начале XX века через Первозвановскую проложили колеи городского трамвая. Слева от нее располагались Сенная площадь и городское кладбище, которое впоследствии перенесли. На его месте и на Сенной площади построили самый большой стадион города.

В 1922 году улица получила название в честь писателя Владимира Короленко. Однако 26 июля 2024 Днепропетровская областная военная администрация вернула улице Первозвановской ее историческое название. Несмотря на то, что за годы существования улица очень изменилась, она сохраняет дух старого города.

Раньше мы рассказывали, как выглядел амфитеатр в Днепре. К сожалению, о его существовании теперь напоминает только бетонный круг в парке.