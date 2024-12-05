Без цих документів субсидію не дадуть, перелік для різних випадків

Документи можна подати онлайн, поштою або особисто

В Україні триває призначення субсидій на опалювальний період. Якщо ви маєте право на отримання такого виду допомоги, ви можете подати документи різними способами в Пенсійний фонд.

В переліку документів обов'язково мати, те що підтвердить вашу особистість, наприклад паспорт, та подати заяву на отримання субсидії й декларацію про доходи. Ці документи є обов'язковими. Також є певний перелік документів додаткових, які потрібно подавати не усім, а лише деяким категоріям отримувачів субсидії.

Якщо у вас є доходи, про які невідомо податковій , потрібно подати довідку про такі доходи. Наприклад, це може бути, якщо один із членів родини студент, що отримує стипендію — тоді потрібна довідка від університету про її суму.

, потрібно подати довідку про такі доходи. Наприклад, це може бути, якщо один із членів родини студент, що отримує стипендію — тоді потрібна довідка від університету про її суму. Якщо ваша родина орендує нерухомість і ви отримуєте субсидію на орендоване житло. Потрібно надати копію договору про оренду. Варто зауважити, що в ньому має стояти дата до котрої укладений договір, адже субсидія надається саме до неї.

і ви отримуєте субсидію на орендоване житло. Потрібно надати копію договору про оренду. Варто зауважити, що в ньому має стояти дата до котрої укладений договір, адже субсидія надається саме до неї. Якщо отримувач субсидії — внутрішньо переміщена особа, то потрібно надавати довідку ВПО. Це підтверджує кількість проживаючих осіб, а також статус переміщеної особи. В такому випадку договір оренди може не надаватися.

Якщо у вас були борги за житлово-комунальні послуги. В такому випадку у субсидії могло бути попередньо відмовлено. Для того, щоб підтвердити право отримувати субсидію, потрібно надати копію договору про реструктуризацію боргу або дані про судове оскарження.

Важливо ретельно і уважно заповнювати документи, вказуючи паспортні дані членів домогосподарства, а також інформацію про надавачів комунальних послуг саме так, як вказано в основних документах. Це допоможе уникнути виправлень при оформленні субсидії, адже через помилку в документах, якщо працівник Пенсійного фонду не зможе зв'язатися з заявником, у субсидії може бути відмовлено. На виправлення дають обмежений час.

Раніше "Телеграф" розповідав, що сума субсидії залежить від доходів за різні місяці. Для безробітних враховується сума повної виплати, і субсидія може нараховуватися з місяця, що йде після місяця першої повної виплати.