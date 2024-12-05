Без этих документов субсидию не дадут, перечень для разных случаев

Документы можно подать онлайн, по почте или лично

В Украине продолжается назначение субсидий на отопительный период. Если вы имеете право на получение такого рода помощи, вы можете подать документы разными способами в Пенсионный фонд.

В перечне документов обязательно иметь то, что подтвердит вашу личность, например паспорт, и подать заявление на получение субсидии и декларацию про доходы. Эти документы обязательны. Также есть определенный перечень дополнительных документов, которые нужно подавать не всем, а лишь некоторым категориям получателей субсидии.

Если у вас есть доходы, о которых неизвестно налоговой , нужно подать справку о таких доходах. Например, это может быть, если один из членов семьи — получающий стипендию студент, тогда нужна справка от университета о ее сумме.

, нужно подать справку о таких доходах. Например, это может быть, если один из членов семьи — получающий стипендию студент, тогда нужна справка от университета о ее сумме. Если ваша семья арендует недвижимость и вы получаете субсидию на съемное жилье. Нужно предоставить копию договора об аренде. Следует заметить, что в нем должна стоять дата, к которой заключен договор, ведь субсидия предоставляется именно к ней.

и вы получаете субсидию на съемное жилье. Нужно предоставить копию договора об аренде. Следует заметить, что в нем должна стоять дата, к которой заключен договор, ведь субсидия предоставляется именно к ней. Если получатель субсидии – внутренне перемещенное лицо, то нужно предоставлять справку ВПЛ. Это подтверждает количество проживающих, а также статус перемещенного лица. В таком случае договор аренды может не предоставляться.

Если у вас были долги за жилищно-коммунальные услуги. В таком случае, в субсидии могло быть предварительно отказано. Для того чтобы подтвердить право получать субсидию, нужно предоставить копию договора о реструктуризации долга или данные о судебном обжаловании.

Важно тщательно и внимательно заполнять документы, указывая паспортные данные членов домохозяйства, а также информацию о поставщиках коммунальных услуг именно так, как указано в основных документах. Это поможет избежать исправлений при оформлении субсидии, ведь по ошибке в документах, если работник Пенсионного фонда не сможет связаться с заявителем, в субсидии может быть отказано. На поправку дают ограниченное время.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сумма субсидии зависит от доходов за разные месяцы. Для безработных учитывается сумма полной выплаты и субсидия может начисляться с месяца, следующего после месяца первой полной выплаты.