Ви маєте звітувати Пенсійному фонду про ці витрати, щоб не втратити субсидію
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Основних правил дев'ять, вони мають винятки
З 1 грудня в Україні субсидії призначають на опалювальний період з місяця звернення. Для тих, хто вже отримує субсидії, варто знати, що деякі зміни в вашому житті вимагають повідомлення у Пенсійний фонд. Як результат в деяких випадках субсидія може бути скоригована або потрібно подавати документи заново.
Є чіткий перелік змін про який потрібно сповіщати ПФУ. Про нього йдеться в постанові Кабміну про надання субсидій населенню. Зазначимо, в листопаді були внесені деякі зміни в певні пункти.
Про які зміни потрібно сповіщати Пенсійний фонд
- Зміна кількості складу членів домогосподарства та їхніх родин, а також зміна соціального статусу.
- Зміна адреси місця проживання, а також зміна переліку наданих комунальних послуг та умов їхнього отримання.
- Якщо у будинку створили ОСББ або поміняли управителів чи виконавців комунальних послуг.
- Якщо член родини або домогосподарство перебуває за кордоном більше ніж 60 днів.
- При здійсненні покупки або набуття права власності на суму понад 50 тисяч грн. Зазначимо, саме цей пункт був змінений у листопаді. На період воєнного стану суму одноразової покупки збільшили до 100 тисяч грн, а в разі якщо придбана була установка для генерації електроенергії до 150 тисяч грн.
- В разі придбання іноземної валюти або банківських металів. Враховуються операції на загальну суму 50 тисяч грн протягом року.
- Отримання одноразового доходу у сумі понад 75 тисяч грн, як виняток — це страхові виплати, спадщина у вигляді нерухомого, майна грант на навчання тощо.
- Відкриття депозитного банківського рахунку або купівля облігацій внутрішньої державної позики на понад 100 тисяч грн.
- Оплата рахунків людини коштом третьої особи або місцевого бюджету.
Варто зауважити, що отримувачі субсидії на території прифронтових або прикордонних регіонів України, які межують з Росією, можуть інформувати про такі зміни протягом місяця після скасування воєнного стану в Україні.
Як повідомити Пенсійний фонд про зміни
Важливо зробити це в 30-денний термін після настання змін. Зробити це можна звернувшись до Пенсійного фонду особисто або через портал електронних послуг Пенсійного фонду.
Раніше "Телеграф" розповідав, що є ще один вид субсидії, на яку можуть претендувати частина українців — це виплата на закупівлю пічного палива. В такому випадку в декларації вказують доходи за попередній календарний рік. Якщо ж отримувати субсидію на житлово-комунальні послуги, все залежить від місяця подачі документів.