Ви маєте звітувати Пенсійному фонду про ці витрати, щоб не втратити субсидію

Основних правил дев'ять, вони мають винятки

З 1 грудня в Україні субсидії призначають на опалювальний період з місяця звернення. Для тих, хто вже отримує субсидії, варто знати, що деякі зміни в вашому житті вимагають повідомлення у Пенсійний фонд. Як результат в деяких випадках субсидія може бути скоригована або потрібно подавати документи заново.

Є чіткий перелік змін про який потрібно сповіщати ПФУ. Про нього йдеться в постанові Кабміну про надання субсидій населенню. Зазначимо, в листопаді були внесені деякі зміни в певні пункти.

Про які зміни потрібно сповіщати Пенсійний фонд

Зміна кількості складу членів домогосподарства та їхніх родин, а також зміна соціального статусу.

Зміна адреси місця проживання, а також зміна переліку наданих комунальних послуг та умов їхнього отримання.

Якщо у будинку створили ОСББ або поміняли управителів чи виконавців комунальних послуг.

Якщо член родини або домогосподарство перебуває за кордоном більше ніж 60 днів.

При здійсненні покупки або набуття права власності на суму понад 50 тисяч грн. Зазначимо, саме цей пункт був змінений у листопаді. На період воєнного стану суму одноразової покупки збільшили до 100 тисяч грн , а в разі якщо придбана була установка для генерації електроенергії до 150 тисяч грн.

, а в разі якщо придбана була установка для генерації електроенергії до 150 тисяч грн. В разі придбання іноземної валюти або банківських металів. Враховуються операції на загальну суму 50 тисяч грн протягом року.

Отримання одноразового доходу у сумі понад 75 тисяч грн, як виняток — це страхові виплати, спадщина у вигляді нерухомого, майна грант на навчання тощо.

Відкриття депозитного банківського рахунку або купівля облігацій внутрішньої державної позики на понад 100 тисяч грн.

Оплата рахунків людини коштом третьої особи або місцевого бюджету.

Варто зауважити, що отримувачі субсидії на території прифронтових або прикордонних регіонів України, які межують з Росією, можуть інформувати про такі зміни протягом місяця після скасування воєнного стану в Україні.

Як повідомити Пенсійний фонд про зміни

Важливо зробити це в 30-денний термін після настання змін. Зробити це можна звернувшись до Пенсійного фонду особисто або через портал електронних послуг Пенсійного фонду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що є ще один вид субсидії, на яку можуть претендувати частина українців — це виплата на закупівлю пічного палива. В такому випадку в декларації вказують доходи за попередній календарний рік. Якщо ж отримувати субсидію на житлово-комунальні послуги, все залежить від місяця подачі документів.