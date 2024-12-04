Що буде з субсидіями після Нового року
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Сума субсидії розраховується індивідуально
З 1 грудня в Україні призначають субсидію до кінця опалювального періоду, тобто до 30 квітня. Збережеться це і в 2025. Рахують її з місяця подачі документів.
Як нагадують у Пенсійному фонді, нещодавно внесли зміни в граничну суму одноразової витрати, яка перешкоджає отриманню субсидії. Цю суму збільшили до 100 тисяч грн. В разі, якщо витрати були на генератор або схожу установку, сума, яка не враховується при прийнятті рішення про субсидії — 150 тисяч грн.
При подачі документів з 1 січня 2025 року враховуватимуть прибуток родини за ІІ і ІІІ квартали 2024, а дохід у вигляді пенсії враховується за листопад 2024. Скасувати субсидію можуть, якщо виявлять, що заявник не повідомив про зміни в майновому чи соціальному стані.
Якщо відключення триватимуть і посилюватимуться в січні, то сума субсидії не зміниться. Її фіксують за соціальними нормативами споживання, тож менша кількість спожитої електроенергії не вплине на допомогу.
Хто може звернутися по субсидію в січні:
- зареєстровані в житлі особи
- орендарі з дійсним договором оренди (субсидія призначається до дати, що зазначена в договорі, якщо вона настає раніше кінця опалювального періоду)
- ВПО, підтверджуючи проживання довідкою
- індивідуальні забудовники.
Раніше "Телеграф" розповідав про ще один вид субсидії — на пічне паливо. Його можуть отримати не всі і тільки до кінця 2024 року.