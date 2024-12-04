Що буде з субсидіями після Нового року

Сума субсидії розраховується індивідуально

З 1 грудня в Україні призначають субсидію до кінця опалювального періоду, тобто до 30 квітня. Збережеться це і в 2025. Рахують її з місяця подачі документів.

Як нагадують у Пенсійному фонді, нещодавно внесли зміни в граничну суму одноразової витрати, яка перешкоджає отриманню субсидії. Цю суму збільшили до 100 тисяч грн. В разі, якщо витрати були на генератор або схожу установку, сума, яка не враховується при прийнятті рішення про субсидії — 150 тисяч грн.

При подачі документів з 1 січня 2025 року враховуватимуть прибуток родини за ІІ і ІІІ квартали 2024, а дохід у вигляді пенсії враховується за листопад 2024. Скасувати субсидію можуть, якщо виявлять, що заявник не повідомив про зміни в майновому чи соціальному стані.

Якщо відключення триватимуть і посилюватимуться в січні, то сума субсидії не зміниться. Її фіксують за соціальними нормативами споживання, тож менша кількість спожитої електроенергії не вплине на допомогу.

Хто може звернутися по субсидію в січні:

зареєстровані в житлі особи

орендарі з дійсним договором оренди (субсидія призначається до дати, що зазначена в договорі, якщо вона настає раніше кінця опалювального періоду)

ВПО, підтверджуючи проживання довідкою

індивідуальні забудовники.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще один вид субсидії — на пічне паливо. Його можуть отримати не всі і тільки до кінця 2024 року.