Субсидія для студента: як повідомити про доходи та які є нюанси

Субсидію призначають до кінця опалювального періоду 30 квітня

Українці, в родинах яких є студенти, також можуть претендувати на отримання субсидії. Окремо це вид допомоги також можуть отримувати самі студенти, щоб компенсувати вартість проживання у гуртожитках. Призначають її також через Пенсійний фонд, однак для студентів є кілька особливостей.

У департаменті соцзахисту Сумської міськради зазначають, що є певні правила, як враховують доходи студентів. Для тих хто навчається на денній формі освіти та отримує стипендію враховується ця сума. Для тих студентів, які стипендії не мають або втратили право її отримувати, для розрахунку субсидії враховується половина розміру мінімальної заробітної плати для працездатних осіб у відповідний період. У 2024 році це 4000 грн.

Які довідки потрібні студентам для отримання субсидії

Довідка про навчання. Може знадобитись взяти у навчальному закладі довідку, що підтверджує факт навчання та терміни.

Довідка з бухгалтерії про суму стипендії, якщо її немає — про відсутність доходу.

Довідка про площу кімнати, нараховані платежі за житлово-комунальні послуги, а також наявність чи відсутність заборгованості за гуртожиток.

Під час призначення студентам субсидії, якщо вони зареєстровані у гуртожитку за місцем навчання, доходи батьків не враховуються. Якщо студент не зареєстрований у гуртожитку — надається копія договору оренди кімнати. Важливо, щоб студент не мав боргів за гуртожиток, адже в такому випадку субсидію можна не отримати.

Раніше "Телеграф" розповідав які додаткові документи можуть знадобитися українцям при отриманні субсидії. Серед них зокрема договір на оренду та довідка ВПО.