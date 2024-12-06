Субсидия для студента: как сообщить о доходах и какие нюансы

Субсидию назначают до конца отопительного периода 30 апреля.

Украинцы, в семьях которых есть студенты, также могут претендовать на получение субсидии. Отдельно это вид помощи могут получать сами студенты, чтобы компенсировать стоимость проживания в общежитиях.

В департаменте соцзащиты Сумского горсовета отмечают, что есть определенные правила, как учитывают доходы студентов. Для тех, кто учится на дневной форме образования и получает стипендию, учитывается эта сумма. Для студентов, которые стипендии не имеют или потеряли право ее получать, для расчета субсидии учитывается половина размера минимальной заработной платы для трудоспособных лиц в соответствующий период. В 2024 году это 4000 грн.

Какие справки нужны студентам для получения субсидии

Справка об обучении. Может потребоваться взять в учебном заведении справку, подтверждающую факт обучения и сроки.

Справка по бухгалтерии о сумме стипендии, если ее нет – об отсутствии дохода.

Справка о площади комнаты, начисленные платежи за жилищно-коммунальные услуги, а также наличие или отсутствие задолженности за общежитие.

При назначении студентам субсидии, если они зарегистрированы в общежитии по месту обучения, доходы родителей не учитываются. Если студент не зарегистрирован в общежитии, предоставляется копия договора аренды комнаты. Важно, чтобы у студента не было долгов за общежитие, ведь в таком случае субсидию можно не получить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие дополнительные документы могут понадобиться украинцам при получении субсидии. Среди них, в частности, договор на аренду и справка ВПЛ.