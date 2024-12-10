Грошей вистачить на все: поради з економії та витрат у передноворічний сезон

У грудні завжди більше витрат, ніж в інші місяці

Святковий сезон часто викликає у багатьох стрес через великі фінансові витрати. Йдеться і про новорічний стіл, і про декор, і про подарунки близьким. Тому варто знайти правильний підхід до управління бюджетом та економії.

Важливо навчитися правильно економити: не варто відмовлятися від речей, які приносять задоволення, але водночас відкладати гроші, щоб згодом їх вистачило на подарунки для рідних.

Перше, що потрібно зробити, — це оцінити свій поточний бюджет. Складіть список доходів і витрат. Виділіть ту суму, яку реально можна витратити на подарунки, не завдаючи шкоди основним потребам.

Перегляньте свої звички витрат. Зменште витрати на каву чи їжу "з собою". Це може заощадити кілька сотень гривень до свят. Тимчасово обмежте розваги. Перегляньте домашні фільми замість походів у кінотеатр.

Розгляньте можливість трохи заробити.Наприклад, продайте непотрібні речі. Використовуйте різні платформи для продажу одягу, техніки або книг. Також можна виконувати завдання фриланс — в наш час сайтів для цього достатньо. Також непоганий варіант для додаткового заробітку — здача майна в оренду. Якщо у вас є речі, які тимчасово не використовуються (наприклад, велосипед чи техніка), здайте їх в оренду.

Використання програм кешбеку та бонусів. Купуючи подарунки, скористайтеся програмами лояльності. Деякі сервіси повертають частину коштів від покупок. Також багато банків пропонують додаткові знижки чи бали для клієнтів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як навчитися заощаджувати. Ми поділилися корисними порадами.