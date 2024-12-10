Денег хватит на все: советы по экономии и расходам в предновогодний сезон

В декабре всегда больше расходов, чем в другие месяцы

Праздничный сезон часто вызывает у многих стресс из-за больших финансовых затрат. Речь идет и о новогоднем столе, и о декоре, и о подарках близким. Поэтому следует найти правильный подход к управлению бюджетом и экономии.

Важно научиться правильно экономить - не стоит отказываться от приносящих удовольствие вещей, но одновременно откладывать деньги, чтобы впоследствии их хватило на подарки для родных.

Первое, что нужно сделать, – это оценить свой текущий бюджет. Составьте список доходов и расходов. Выделите ту сумму, которую реально можно потратить на подарки, не причиняя ущерба основным потребностям.

Просмотрите свои привычки расходов. Уменьшите расходы на кофе или еду "с собой". Это может сэкономить несколько сотен гривен к праздникам. Временно ограничьте развлечения. Посмотрите домашние фильмы вместо походов в кинотеатр.

Рассмотрите возможность немного заработать. К примеру, продайте ненужные вещи. Используйте разные платформы для продажи одежды, техники или книг. Также можно выполнять задачи фриланса — в наше время сайтов для этого достаточно. Также хороший вариант для дополнительного заработка – сдача имущества в аренду. Если у вас есть временно неиспользуемые вещи (например, велосипед или техника), сдайте их в аренду.

Использование программ кэшбека и бонусов. Приобретая подарки, воспользуйтесь программами лояльности. Некоторые услуги возвращают часть средств от покупок. Многие банки предлагают дополнительные скидки или баллы для клиентов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как научиться экономить. Мы поделились полезными советами.