Відмовтеся від цих звичок: як навчитись заощаджувати

Позбудьтеся цих негативних фінансових звичок

Через складну економічну ситуацію в країні зростають ціни на все: комунальні послуги, продукти, пальне. Відповідно, витрати стають все більшими. Утім, бідність — це не вирок, і зі скрутного матеріального становища цілком реально вибратися.

"Телеграф" підготував кілька звичок, які допоможуть заощадити кошти.

Знижки — це те, на що вам треба насамперед звертати увагу при купівлі будь-яких товарів. Для деяких людей шукати щось за меншу вартість є принизливим процесом, однак це можливість зберегти частину коштів. Негативна звичка, яка залишає вас з порожнім гаманцем — витрачати всі доходи. Не потрібно оновлювати гардероб щосезону та ходити в кіно, якщо це б'є по вашій кишені. Ведіть список витрат і намагайтеся не робити емоційних покупок. Готуйте вдома, щоб не витрачати кошти на заклади громадського харчування. Це буде значно дешевше та корисніше, адже ви можете самостійно обрати продукти та приготувати їх так, як подобається.

Раніше "Телеграф" розповідав про секрети, які допоможуть контролювати фінанси. Дізнавшись їх, ви зможете уникати боргів і почувати себе комфортно у питанні грошей.