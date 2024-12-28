Субсидія на оренду житла запрацює з січня: що потрібно знати ВПО, щоб її отримати

Оформити субсидію зможуть не всі переселенці

З січня в Україні для переселенців запрацює ще один вид субсидії — допомога на оренду житла. Субсидію може отримати родина ВПО, які витрачає понад 20% своїх сукупних доходів на оренду житла. Якщо доходи родини менші за два прожиткових мінімуми (5840 грн на одну особу), то субсидія покриває більший відсоток вартості оренди.

Важлива умова отримання субсидії — наявність договору оренди між наймачем та орендарем. Типовий договір можна отримати та підписати у відділеннях ПФУ. Звертатися по такий вид допомоги можна з 29 січня 2025 року.

Розмір субсидії буде розраховуватися індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи рівень доходів та вартість оренди в конкретному регіоні. Хоч попередньо планувався пілотний запуск в 9 областях, програму розширили на всю територію країни.

На суму субсидії впливає:

вартість оренди в області, де надається субсидія — використовується коригувальний коефіцієнт, він не буде більше ніж 1,5

доходи родини

кількість членів сім’ї.

Держава також планує компенсувати частину податків орендарям для стимулювання укладання офіційних договорів. Також це має на меті забезпечити стабільність умов оренди для ВПО. Для власників житла держава компенсуватиме ПДФО та військовий збір, якщо власник ФОП — ставку єдиного податку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ВПО зможуть отримувати субсидію на оренду житла та житлову субсидію одночасно. Орендарі житла, які не є ВПО також можуть отримувати субсидію на наймані квартири чи будинки.