Субсидия на аренду жилья заработает с января: что нужно знать ВПЛ, чтобы ее получить

Оформить субсидию смогут не все переселенцы

С января в Украине для переселенцев заработает еще один вид субсидии – помощь на аренду жилья. Субсидию может получить семья ВПЛ, тратящая более 20% своих совокупных доходов на аренду жилья. Если доходы семьи меньше двух прожиточных минимумов (5840 грн на одного человека), то субсидия покрывает больший процент стоимости аренды.

Важное условие получения субсидии – наличие договора аренды между нанимателем и арендатором. Типичный договор можно получить и подписать в отделениях ПФУ. Обращаться за таким видом помощи можно с 29 января 2025 года.

Размер субсидии будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи с учетом уровня доходов и стоимости аренды в конкретном регионе. Хотя предварительно планировался пилотный запуск в 9 областях, программа была расширена на всю территорию страны.

На сумму субсидии влияет:

стоимость аренды в области, где предоставляется субсидия — используется корректирующий коэффициент, он не будет больше 1,5

доходы семьи

количество членов семьи.

Государство также планирует компенсировать часть налогов арендаторам для стимулирования заключения официальных договоров. Также это направлено на обеспечение стабильности условий аренды для ВПЛ. Для владельцев жилья государство будет компенсировать НДФЛ и военный сбор, если владелец ФЛП — ставка единого налога.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ВПО смогут получать субсидию на аренду жилья и жилищную субсидию одновременно. Арендаторы жилья, которые не являются ВПЛ, также могут получать субсидию на съемные квартиры или дома.